Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,36 puan ve yüzde 0,54 artışla 10.608,70 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 53,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,45 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,66 ile madencilik, en çok düşen yüzde 0,5 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksindeki fiyatlamalarda yatırımcıların odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bugün açıklanacak faiz kararı bulunurken, endeks günün ilk yarısını pozitif seyirle tamamladı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50'ye çekmesini bekliyor.

Analistler, günün geri kalanında TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de ikinci el konut satış verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de bugün açıklanması gereken kamu kurumu verilerinin yayımının federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.