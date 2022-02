Borsa İstanbul 2022'nin gözdesi olacak: Türk hisse senetleri için dikkat çeken raporlar

Böylesi zorlu bir ortamda yatırımcı algısına yön vermeye çalışan merkez bankalarının sözle yönlendirmeleri "şahin" ve "güvercin" arasında gidip gelirken, belirsizlikleri azaltmada her ne kadar önemli bir rol üstlense de fiyatlamalardaki oynaklık dikkate alındığında öngörülebilir bir ortamın oluşturulmasında yetersiz kaldı.

"BİR ŞEY DEĞİŞİR, HER ŞEY DEĞİŞİR

Bu gelişmeler paralelinde 2022'ye dair üretilen strateji raporlarında da uzun yerine kısa vadeli tahminler yapıldığı, makro verilere yönelik öngörülere yer verilmediği dikkati çekerken, yıl geneline dair kullanılan başlıklar "bir şey değişir, her şey değişir" tabirinin desteklediği belirsizliklere işaret ediyor. Bu durum, yatırımcıları temkinli ve her an tetikte olunması gereken bir yılın beklediğini teyit ediyor.