CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Kripto para piyasasında gözler MSCI'nın yeni planlarında

Kripto para piyasasında gözler MSCI'nın yeni planlarında

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI'nın dijital varlık oranı yüzde 50'yi aşan şirketleri ana endeks kategorilerinden hariç tutmak için yeni kurallar getirmeyi planlaması kripto para piyasasını ilgilendiren önde gelen gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Oluşturma Tarihi 05 Aralık 2025 11:13

Son Güncelleme Tarihi 05 Aralık 2025 11:14

MSCI, endeks dahil etme kriterlerini belirleyerek önemli derecede dijital varlığı bulunan şirketleri Ocak 2026'da endekslerinden çıkarmayı düşünüyor.

MSCI'nın önemli derecede dijital varlığı bulunan şirketleri endeksten çıkarabileceğine dair açıklamalarının ardından bu planın gerçekleşmesinin kripto para piyasasını mı yoksa sadece söz konusu şirketleri mi etkileyeceğine dair belirsizlikler öne çıkıyor.

Bu planın gerçekleşmesi durumunda söz konusu şirketlerin hisselerinin fonlar ve varlık yönetim şirketleri tarafından satılabileceğine ve bunun da kripto para piyasasını olumsuz etkileyebileceğine dair endişelere yol açtı.

Bu kapsamda JPMorgan ve diğer piyasa gözlemcilerinin endeks uygunluğuna ilişkin endişeler ve bunların pasif yatırımcılar üzerindeki etkileri konusundaki uyarılarının ardından MSCI, şirketin önemli miktarda Bitcoin varlığı nedeniyle iş zekası ve mobil yazılım şirketi Strategy Inc'i endeksinden çıkarmayı düşünüyor.

Bu gelişme Strategy şirketinin profili için risk oluştururken, şirketin hisselerinde de dalgalı bir seyir öne çıkıyor.

Strategy şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Phong Le, şirketin hisselerinin net varlık değerinin altına düşmesi durumunda Bitcoin'i satmayı düşüneceğini belirtti.

ÇİN MERKEZ BANKASI DA KRİPTO PARA PİYASASINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Çin Merkez Bankasının (PBoC) özellikle "stablecoin"ler başta olmak üzere kripto varlıklara ilişkin riskleri yeniden gündeme getirerek, bu alanda denetimlerin sertleşeceğine işaret etmesi, kripto para piyasasındaki satış baskısını artırdı.

PBoC, dijital varlık faaliyetlerinin ülkede yasa dışı olduğunu bir kez daha hatırlatarak, özellikle stablecoinlerin oluşturabileceği risklere dikkati çekti. Çok sayıda kurumun katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamada, sanal para birimlerinin "yasal ödeme aracı olmadığı" ve "piyasada para olarak kullanılamayacağı" vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, yasa dışı faaliyetlerle mücadele kapsamında sıkı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. Bu gelişmelerle Bitcoin, bu hafta 83 bin dolar seviyelerine kadar geriledi.

İlginizi Çekebilir
Brent petrolün varili 62,82 dolar Brent petrolün varili 62,82 dolar 04 Aralık 2025 10:47
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 04 Aralık 2025 10:41
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 04 Aralık 2025 10:06
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 04 Aralık 2025 09:55
ECB’den enflasyon değerlendirmesi: Yüzde 2 hedefine yakın seyredecek ECB'den enflasyon değerlendirmesi: Yüzde 2 hedefine yakın seyredecek 04 Aralık 2025 09:33
Dünya Bankası uyardı: Finansman açığı 50 yılın zirvesinde! Dünya Bankası uyardı: Finansman açığı 50 yılın zirvesinde! 04 Aralık 2025 09:31
Petrol fiyatlarında jeopolitik gerginlik etkili oldu Petrol fiyatlarında jeopolitik gerginlik etkili oldu 04 Aralık 2025 09:22
Çin Merkez Bankası’ndan yuan hamlesi: Kur sabitlemesi beklentilerin üzerinde Çin Merkez Bankası'ndan yuan hamlesi: Kur sabitlemesi beklentilerin üzerinde 04 Aralık 2025 09:18
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 04 Aralık 2025 09:13
ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 04 Aralık 2025 08:26
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 03 Aralık 2025 16:53
ABD’de özel sektör istihdamı kasımda geriledi ABD'de özel sektör istihdamı kasımda geriledi 03 Aralık 2025 16:27
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler