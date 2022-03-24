Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 artışla 2.184,77 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,67 puan ve yüzde 0,08 değer kazanarak 2.184,77 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,29 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,66 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 2,83 ile turizm oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta da açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

BORSA İSTANBUL DÜN DÜŞÜŞLE KAPANDI

Dün, 5 işlem günü süren yükseliş serisini sonlandıran BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 azalışla 2.183,10 puandan tamamladı.

Analistler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz." açıklamasının küresel pay piyasalarında risk iştahını düşürdüğünü bildirdi.

Açıklama özellikle emtia fiyatları üzerinde etkili olurken, dün Avrupa'da Nisan vadeli doğal gaz kontratları yüzde 20'den fazla artışla 118 avroya, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 5,7 değer kazanarak 117,8 dolara çıktı.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa'da katılacağı toplantılardan gelecek haber akışının varlık fiyatlarını etkileyebileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının özeti ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yatırımcılarla gerçekleştireceği toplantıdan gelecek haberlerin takip edileceğini aktaran analistler, yurt dışı veri gündeminde ise dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.220 puanın direnç, 2.160 ve 2.130 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.