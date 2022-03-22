Borsa İstanbul'da temettü etkisi: Güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,11 azalışla 2.150,96 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,07 puan ve yüzde 1,11 değer kaybederek 2.150,96 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01'lik sınırlı düşüş kaydederken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,70 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 6,85 ile metal ana sanayi oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta da açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğilimini sürdürerek günü yüzde 1,43 değer kazancıyla 2.175,03 puandan tamamladı.