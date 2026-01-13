CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Standard Chartered: Ethereum, Bitcoin’i geride bırakabilir

Standard Chartered: Ethereum, Bitcoin’i geride bırakabilir

Standard Chartered, Ethereum’un 2026 yılında Bitcoin’e kıyasla daha iyi bir performans sergilemesini bekliyor. Banka, orta ve uzun vadede ETH'nin yukarı yönlü potansiyelini koruduğuna dikkat çekti.

Oluşturma Tarihi 13 Ocak 2026 16:00

Standard Chartered, 2026'nın Ethereum için belirleyici bir yıl olacağını ifade ederek, ETH'nin Bitcoin'e kıyasla daha iyi bir performans sergilemesini beklediğini açıkladı. Banka, kısa vadeli fiyat beklentilerini aşağı yönlü revize etse de, orta ve uzun vadeli yükseliş potansiyelinin sürdüğünü vurguladı.

Banka adına değerlendirme yapan Dijital Varlık Araştırma Başkanı Geoffrey Kendrick, blokzincir teknolojisi ile zincir üzerindeki ürünlerin benimsenmesindeki artışın Ethereum'un piyasadan olumlu ayrışmasına neden olacağını belirtti. Bu kapsamda, 2026 yıl sonu için Ethereum fiyat tahmini 7.500 dolar olarak güncellendi. Daha önce 12.000 dolar olarak açıklanan bu beklenti aşağı yönlü revize edilirken, 2027 için 15.000 dolar, 2028 için 22.000 dolar, 2029 yılı sonu için 30.000 dolar ve 2030 yılı sonunda ise 40.000 dolar seviyeleri hedef olarak paylaşıldı.

Raporda, Bitcoin'in zayıf performansının dijital varlık piyasasında dolar cinsinden getirileri sınırladığına dikkat çekilirken, Ethereum'un stablecoin'ler, gerçek varlıkların tokenizasyonu ve merkeziyetsiz finans (DeFi) alanlarındaki güçlü konumuyla öne çıktığı vurgulandı. Ayrıca, Ethereum/Bitcoin oranının zamanla 0,08 seviyesine doğru toparlanabileceği değerlendirildi.

Ethereum ağında gerçekleşen işlem hacminin rekor seviyelere ulaştığı, bu işlemlerin yaklaşık yüzde 35–40'ının stablecoin kaynaklı olduğu ifade edildi. Banka, stablecoin ve tokenize varlık piyasalarının her birinin 2028 yılına kadar 2 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşabileceğini, bu hacmin önemli bir kısmının Ethereum ağı üzerinde gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi.

İlginizi Çekebilir
JPMorgan’dan Fed için faiz öngörüsü JPMorgan'dan Fed için faiz öngörüsü 13 Ocak 2026 08:50
Goldman Sachs’dan 2027 için petrol öngörüsü: Kademeli toparlanma sürecine girilecek Goldman Sachs'dan 2027 için petrol öngörüsü: Kademeli toparlanma sürecine girilecek 13 Ocak 2026 08:46
Avro Bölgesi’nde yatırımcı güveni yükseldi Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni yükseldi 12 Ocak 2026 14:17
AB ve Çin, ihraç elektrikli araçların fiyatlandırılması konusunda anlaştı AB ve Çin, ihraç elektrikli araçların fiyatlandırılması konusunda anlaştı 12 Ocak 2026 14:15
Kazakistan ekonomisi büyüdü Kazakistan ekonomisi büyüdü 12 Ocak 2026 14:14
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 12 Ocak 2026 13:21
Almanya’da durgun ekonomi nedeniyle iflaslarda artış sürüyor Almanya'da durgun ekonomi nedeniyle iflaslarda artış sürüyor 12 Ocak 2026 13:01
Çin’de hisse senedi işlem hacmi rekor kırdı Çin'de hisse senedi işlem hacmi rekor kırdı 12 Ocak 2026 11:57
JPMorgan, ekonomi hisselerinde ’Endeks Üstü Performans’ bekliyor JPMorgan, ekonomi hisselerinde 'Endeks Üstü Performans' bekliyor 12 Ocak 2026 11:53
Küresel akıllı telefon sevkiyatları arttı Küresel akıllı telefon sevkiyatları arttı 12 Ocak 2026 11:03
Bitcoin’de yükseliş! Kripto piyasası TÜFE verisine kilitlendi Bitcoin’de yükseliş! Kripto piyasası TÜFE verisine kilitlendi 12 Ocak 2026 10:43
Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı 12 Ocak 2026 10:07
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.373,3600 Değişim 140,28 Son veri saati:
Düşük 12235,95 Yüksek 12376,23
Açılış
43,1618 Değişim 0,0591 Son veri saati:
Düşük 43,109 Yüksek 43,1681
Açılış
50,3453 Değişim 0,1113 Son veri saati:
Düşük 50,3193 Yüksek 50,4306
Açılış
6.363,1110 Değişim 46,258 Son veri saati:
Düşük 6345,219 Yüksek 6391,477
Açılış
118,9010 Değişim 3,6242 Son veri saati:
Düşük 115,7751 Yüksek 119,3993
Açılış
BİST En Aktif Hisseler