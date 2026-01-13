Standard Chartered: Ethereum, Bitcoin’i geride bırakabilir

Standard Chartered, 2026'nın Ethereum için belirleyici bir yıl olacağını ifade ederek, ETH'nin Bitcoin'e kıyasla daha iyi bir performans sergilemesini beklediğini açıkladı. Banka, kısa vadeli fiyat beklentilerini aşağı yönlü revize etse de, orta ve uzun vadeli yükseliş potansiyelinin sürdüğünü vurguladı.

Banka adına değerlendirme yapan Dijital Varlık Araştırma Başkanı Geoffrey Kendrick, blokzincir teknolojisi ile zincir üzerindeki ürünlerin benimsenmesindeki artışın Ethereum'un piyasadan olumlu ayrışmasına neden olacağını belirtti. Bu kapsamda, 2026 yıl sonu için Ethereum fiyat tahmini 7.500 dolar olarak güncellendi. Daha önce 12.000 dolar olarak açıklanan bu beklenti aşağı yönlü revize edilirken, 2027 için 15.000 dolar, 2028 için 22.000 dolar, 2029 yılı sonu için 30.000 dolar ve 2030 yılı sonunda ise 40.000 dolar seviyeleri hedef olarak paylaşıldı.

Raporda, Bitcoin'in zayıf performansının dijital varlık piyasasında dolar cinsinden getirileri sınırladığına dikkat çekilirken, Ethereum'un stablecoin'ler, gerçek varlıkların tokenizasyonu ve merkeziyetsiz finans (DeFi) alanlarındaki güçlü konumuyla öne çıktığı vurgulandı. Ayrıca, Ethereum/Bitcoin oranının zamanla 0,08 seviyesine doğru toparlanabileceği değerlendirildi.

Ethereum ağında gerçekleşen işlem hacminin rekor seviyelere ulaştığı, bu işlemlerin yaklaşık yüzde 35–40'ının stablecoin kaynaklı olduğu ifade edildi. Banka, stablecoin ve tokenize varlık piyasalarının her birinin 2028 yılına kadar 2 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşabileceğini, bu hacmin önemli bir kısmının Ethereum ağı üzerinde gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi.