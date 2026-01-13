Bitcoin’de kritik sınır: 95 bin dolar eşik olarak takip ediliyor

Kripto para piyasaları, yatırımcıların temkinli tutumunu sürdürmesiyle sınırlı bir yükseliş sergiledi. IG analisti Chris Beauchamp, yatırım fonlarından devam eden çıkışların fiyatlardaki toparlanmayı destekleyecek yeni likidite girişini kısıtladığını belirtti.

Bitcoin, gün içinde yüzde 1,3'lük artışla 92.190 dolardan işlem görürken, Ethereum (ETH) yüzde 1,5 yükselerek 3.135 dolar seviyesine ulaştı.

Beauchamp, Bitcoin'in kalıcı bir yukarı yönlü trend başlatabilmesi için 95.000 dolar seviyesinin üzerine yerleşmesi gerektiğine dikkat çekti. Yaklaşan ABD enflasyon verileri, banka bilançoları ve kripto piyasasına ilişkin Senato oturumları, kısa vadeli fiyatlamalar üzerinde etkili olabilecek başlıca gündem başlıkları olarak öne çıkıyor.

Analist, mevcut seviyelerin güçlü bir yükseliş ivmesi için yeterli görünmediğini ve yatırımcıların temkinli pozisyonunu koruduğunu vurguladı.