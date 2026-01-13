ABD'de TÜFE aralık ayında arttı

CANLI BORSA
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı.

Oluşturma Tarihi 13 Ocak 2026 16:39

ABD'de Aralık ayı tüketici enflasyonu piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

Aylık TÜFE yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda ise yüzde 2,7 seviyesinde sabit kaldı. Bu oran, Kasım ayıyla aynı seviyede gerçekleşti ve analist tahminleriyle örtüştü.

Gıda ve enerji hariç tutulan çekirdek TÜFE, Aralık'ta yıllık yüzde 2,6 arttı. Aylık bazda ise çekirdek enflasyon yüzde 0,2 olarak kaydedildi.

Alt kalemlerde ise enerji fiyatları yüzde 0,3 oranında yükselirken, gıda fiyatlarındaki artış yüzde 0,7 oldu.

