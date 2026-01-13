JPMorgan'ın net karı geriledi

JPMorgan Chase, 2025'in dördüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın kârı, Goldman Sachs'tan devraldığı Apple Card ortaklığıyla bağlantılı tek seferlik giderin etkisiyle geriledi.

Net kâr, bu dönemde 13 milyar dolara düşerken, hisse başına kâr 4,63 dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, önceki çeyrekte 4,81 dolardı.

Bankanın son çeyrek geliri 45,8 milyar dolar olurken, yıl genelindeki toplam gelir 57 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu, 2024 yılındaki 58,5 milyar dolara göre hafif bir düşüşe işaret etti. İşlem gelirleri ise 8,24 milyar dolarla analist beklentilerinin üzerine çıktı.

CEO Jamie Dimon, açıklamasında ABD ekonomisinin dirençli olduğunu vurguladı. İşgücü piyasalarında bir miktar yumuşama görülse de, ciddi bir kötüleşme olmadığını ifade etti ve bu dengenin bir süre daha korunabileceğini belirtti.

JPMorgan ile Apple, ocak ayında Apple Card'ın yeni ihraççısı olarak JPMorgan'ın devreye gireceğini duyurmuştu.