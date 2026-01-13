Japonya'da iflas eden şirket sayısı 10 bini aştı

CANLI BORSA
Japonya'da, 2025 yılında kurumsal iflaslar bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,9 artışla 10 bin 300'e yükseldi.

Kredi araştırma kuruluşu Tokyo Shoko Research (TSR), en az 10 milyon yen (63 bin dolar) borca sahip kurumsal şirketlerin durumlarını inceledi.

Araştırmaya göre ülke genelinde 2025 yılında iflas eden kurumsal şirket sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,9 arttı.

Yıl boyunca kurumsal düzeyde 10 bin 300 şirketin iflas ettiği, bunun 2013'ten beri en yüksek seviye olduğu vurgulandı.

Kurumsal iflasa yol açan sebepler arasında, yükselen ham madde maliyetleri, artan enerji masrafları ve işgücü sıkıntısı gösterildi.

Araştırmada, hizmet sektöründe 3 bin 478, inşaat sektöründe 2 bin 14, üretim sektöründe ise 1186 iflas yaşandığına dikkat çekildi.

Yıl boyunca iflas eden şirketlerin toplam mali yükümlülüğünün 1,59 trilyon yene (10 milyar dolar) ulaştığı kaydedildi.

ABD gümrük vergileri, yükselen faiz oranları ve Japonya-Çin arasında yaşanan gerilimin süreçte etkili olduğuna dikkat çekilirken 2026'da kurumsal iflasların ılımlı bir şekilde artacağının altı çizildi.

