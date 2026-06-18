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Fed sonrası Wall Street'te satış dalgası! S&P 500 ve Nasdaq şahin mesajlarla düşüşe geçti

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutmasına karşın ekonomik projeksiyonların bu yıl faiz artışı yapılabileceğine işaret etmesi sonrası günü düşüşle tamamladı.

AA

Oluşturma Tarihi 18 Haziran 2026 08:45

Son Güncelleme Tarihi 18 Haziran 2026 08:52

ABD borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının ardından gelen şahin mesajlar ve ekonomik projeksiyonların faiz artışı ihtimaline işaret etmesiyle günü sert kayıplarla tamamladı. Özellikle Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh liderliğinde gerçekleştirilen ilk toplantı sonrasında yatırımcıların faiz beklentilerini yeniden fiyatlaması satış baskısını artırdı.

ENDEKSLERDE KAYIPLAR YÜZDE 1'İ AŞTI

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,98 düşüşle 51.492,55 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,21 azalarak 7.420,10 puana, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise yüzde 1,34 kayıpla 26.021,66 puana indi.

Piyasalardaki düşüşte Fed'in faiz oranlarını sabit bırakmasına rağmen gelecekte sıkı para politikasının devam edebileceğine yönelik sinyaller etkili oldu.

FED FAİZİ SABİT TUTTU, FAİZ ARTIŞI İHTİMALİNİ MASADA BIRAKTI

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı.

Ancak karar metninde önceki açıklamalara kıyasla önemli değişiklikler yapıldı. Gelecekte faiz indirimlerine yönelik eğilime işaret eden bazı ifadeler metinden çıkarılırken, açıklamanın daha kısa ve sade hale getirildiği görüldü.

Fed açıklamasında, enflasyonun enerji dahil bazı sektörlerde yaşanan arz kaynaklı fiyat baskılarının etkisiyle yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiği belirtilerek fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik kararlılık vurgulandı.

NOKTA GRAFİĞİ FAİZ ARTIŞI SİNYALİ VERDİ

Fed'in yayımladığı ekonomik projeksiyonlar da piyasalardaki satışları destekledi.

FOMC üyelerinin faiz beklentilerini gösteren nokta grafiğine göre, 18 yetkiliden 9'u bu yıl içinde en az bir faiz artırımı öngörüyor. Bu görünüm, piyasalarda Fed'in beklenenden daha sıkı bir politika izleyebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

WARSH: "BU KOMİTE FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAYACAK"

Fed Başkanı Kevin Warsh, toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında enflasyonun halen hedef seviyenin oldukça üzerinde bulunduğunu belirtti.

Warsh, "Bu Komite fiyat istikrarını sağlayacak" diyerek enflasyonla mücadele konusunda üyeler arasında güçlü bir görüş birliği bulunduğunu ifade etti.

Politika metnindeki değişikliklere de değinen Warsh, açıklamanın daha sade hale getirildiğini ve ileriye dönük yönlendirme niteliğindeki bazı ifadelerin çıkarıldığını söyledi.

Ekonomik projeksiyonlara ilişkin değerlendirmesinde ise Komite üyelerinin tahmin sunmaya devam ettiğini ancak kendisinin uzun süredir benimsediği yaklaşım doğrultusunda mevcut formatta bir projeksiyon paylaşmadığını kaydetti.

TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELDİ

Fed kararlarının ardından ABD tahvil piyasasında da hareketlilik yaşandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yükselerek yüzde 4,48 seviyesine çıktı.

Analistler, Warsh dönemindeki ilk FOMC toplantısının genel tonunun piyasa beklentilerinden daha şahin olduğunu ve bunun risk iştahını azalttığını belirtiyor.

PERAKENDE SATIŞLAR BEKLENTİLERİ AŞTI

Makroekonomik veri tarafında ise ABD ekonomisinin dirençli görünümünü koruduğuna işaret eden veriler dikkat çekti.

Ülkede perakende satışlar mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER DE YAKINDAN İZLENİYOR

Piyasalar, ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslara ilişkin gelişmeleri de takip etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile sağlanan mutabakata ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Hoşuma gitmezse, uygun şekilde davranmazlarsa başlarının tam ortasına bombaları bırakırız." ifadelerini kullandı.

Fed'in şahin duruşu, güçlü ekonomik veriler ve jeopolitik risklerin bir araya gelmesiyle yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi, Wall Street'te satış baskısını artıran temel unsurlar arasında yer aldı.

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