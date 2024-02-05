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Fitch: Gelişmekte olan piyasalara sermaye akışı bu yıl 200 milyar dolara çıkacak

Fitch Ratings, bu yıl Türkiye dahil gelişmekte olan en büyük dokuz ülkeye sermaye akışının son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkarak 200 milyar doları bulacağını öngördü.

Oluşturma Tarihi 05 Şubat 2024 15:55

Son Güncelleme Tarihi 05 Şubat 2024 15:55

Fitch Ratings, "Gelişmekte Olan Piyasalara Net Sermaye Akışları Güçlü Bir Şekilde Toparlanacak" başlıklı analizinde, "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda yer alan dokuz gelişmekte olan ülkeye odaklanarak en büyük gelişmekte olan piyasalara net özel sermaye akışlarındaki eğilimleri inceledi.

Bu ülkeler arasında Türkiye, Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Brezilya, Polonya, Hindistan, Endonezya ve Rusya yer aldı.

Analizde, Çin haricindeki gelişmekte olan piyasalara yönelik net sermaye akışları doğrudan yabancı yatırımlar, portföy öz kaynakları, portföy borçları ve banka akışları olmak üzere dört kategoriden oluştu.

Buna göre, gelişmekte olan piyasalarda gelişmiş ekonomilere göre daha yüksek büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın bu yıl içinde faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentilere bağlı olarak, bu yıl gelişmekte olan piyasalara net sermaye akışı 200 milyar dolarla 2013'ten beri görülen en yüksek seviyeye çıkacak.

Böylece, gelişmekte olan piyasalara sermaye akışları bu yıl güçlü şekilde toparlanarak bu ülkelerdeki GSYH'nin yüzde 2,2'sine ulaşacak.

Gelişmekte olan piyasalara sermaye akışlarının büyük kısmını doğrudan yabancı yatırımlar oluştururken, yatırım destinasyonları arasında Hindistan, Brezilya, Meksika ve Endonezya, zaman içinde kalıcı net sermaye girişleri kaydeden ülkeler olarak öne çıkacak.

Söz konusu dokuz gelişmekte olan piyasaya sermaye akışı 2007'de 408 milyar dolarla zirve yaparken, bu rakam ülkelerin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 5'ine denk gelmişti. Bu ülkelere sermaye akışı 2015'ten itibaren önemli ölçüde zayıflamıştı.

Gelişmekte olan dokuz piyasaya sermaye akışı son iki yıldır oynaklık gösterirken, 2022'de negatife dönmüş ve 2023'ün üçüncü çeyreği itibarıyla Rusya'dan çıkışlardaki artışın etkisiyle yeniden toparlanma eğilimine geçmişti.

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