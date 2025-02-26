CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Japonya'da Nikkei 225 Endeksi'nin yükselmesi öngörülüyor

Japonya'da Nikkei 225 Endeksi'nin yükselmesi öngörülüyor

Japonya'da yapılan ankete göre ülkede Nikkei 225 Endeksi, güçlü kurumsal görünüm sayesinde Haziran sonunda %4,6 yükselecek.

Oluşturma Tarihi 26 Şubat 2025 09:38

Son Güncelleme Tarihi 26 Şubat 2025 09:38

Reuters anketine katılan hisse senedi stratejistlerine göre, Japonya'nın Nikkei 225 Endeksi Haziran ayı sonuna kadar %4,6 artacak. 13-25 Şubat tarihleri arasında ankete katılan 19 analistin medyan tahminine göre, Nikkei'nin Salı günkü 38.237,79 kapanışından Haziran sonunda 40.000'den işlem görmesi bekleniyor. Yıl sonunda ise %11'in üzerinde artışla 42.500 seviyesinden işlem göreceği tahmin ediliyor.

Nikkei 225 Endeksi şu sıralarda düne göre yüzde 0,89 kayıhla 37898,15 puandan işlem görüyor.

Yatırımcılar ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehdidinin küresel işletmeler üzerindeki etkisini değerlendirirken, Japonya'nın gösterge hisse senedi endeksindeki kazançlar bu yıl şimdiye kadar sınırlı kaldı.

Nikkei'nin Haziran sonunda 43.000 seviyesinden işlem göreceğini öngören Daiwa Securities baş hisse senedi stratejisti Yugo Tsuboi, "Japon şirketlerinin bu yılki görünümü başlangıçta mütevazı olabilir, ancak Trump'ın gümrük tarifesi planları hakkında daha net bir görüşe sahip olduklarında, görünümleri güçlenebilir" dedi.

Tsuboi, yerel şirketlerin Nisan ayında başlayan mali yıl için rekor karlar açıklamasını bekliyor ve Nikkei'nin üç ay içinde yaklaşık %10 yükselebileceğini söyledi.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 21 Şubat 2025 09:33
Fed üyesi Bostic 2025’te iki faiz indirimi bekliyor Fed üyesi Bostic 2025'te iki faiz indirimi bekliyor 21 Şubat 2025 09:23
BOJ Başkanı tahvil getirilerine müdahale etme sözü verdi BOJ Başkanı tahvil getirilerine müdahale etme sözü verdi 21 Şubat 2025 09:17
Japonya iş dünyası ile istişarelerde bulunacak Japonya iş dünyası ile istişarelerde bulunacak 21 Şubat 2025 09:13
Ons altın güne düşüşle başladı Ons altın güne düşüşle başladı 21 Şubat 2025 09:10
Fed üyesi Kugler: Faiz oranlarını bir süre daha yerinde tutmak uygun olur Fed üyesi Kugler: Faiz oranlarını bir süre daha yerinde tutmak uygun olur 21 Şubat 2025 09:05
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı 20 Şubat 2025 15:58
TCMB’den 2 TL depo alım ihalesi TCMB'den 2 TL depo alım ihalesi 20 Şubat 2025 15:48
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku belli oldu Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku belli oldu 20 Şubat 2025 15:09
İngiltere’de tüketici güveni yine kötüleşti İngiltere'de tüketici güveni yine kötüleşti 20 Şubat 2025 09:49
Ons altın rekor seviyelere yakın kalmaya devam ediyor Ons altın rekor seviyelere yakın kalmaya devam ediyor 20 Şubat 2025 09:47
Japonya’da market satışları yıla artışla başladı Japonya'da market satışları yıla artışla başladı 20 Şubat 2025 09:45
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler