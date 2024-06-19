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Japonya'dan kısa vadeli tahvil hamlesi

Japonya Merkez Bankası (BOJ) tahvil alımlarını azaltma yoluna giderken Japonya Maliye Bakanlığı'nın da daha kısa vadeli tahvil ihraçlarına hazırlandığı belirtildi.

Oluşturma Tarihi 19 Haziran 2024 09:45

Son Güncelleme Tarihi 19 Haziran 2024 09:46

Japonya Maliye Bakanlığı, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) tahvil alımlarını azaltmak için harekete geçtiği bir dönemde önemli bir politika değişikliğiyle tahvil ihraçlarını daha kısa vadeli tahvillere yönlendirmeyi değerlendiriyor.

ARZ EDİLEN GETİRİ RİSKİ MİKTARININ AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Bloomberg tarafından görülen taslak teklife göre, Japonya Maliye Bakanlığı yetkilileri, ihraç edilen tahvillerin daha kısa vadeli olanlarının oranının artırılmasını öngören bir plan hazırladı.

Teklifin genel hatlarının Cuma günü onaylanması bekleniyor. Bu hamle, Japonya Merkez Bankası'nın tahvil alımlarını azaltma kararının hükümeti yeni finansman kaynakları aramaya teşvik ettiği bir dönemde geldi.

BOJ'un elinde Mart sonu itibariyle yaklaşık 590 trilyon yen (3,7 trilyon dolar) tutarında tahvil bulunuyordu. Bu tutar toplam ödenmemiş tahvillerin yarısından fazlasını temsil ediyor.

Değişken faizli tahvilleri de bir seçenek olarak gösteren teklife göre, süreleri kısaltarak piyasaya arz edilen getiri riski miktarının azaltılması hedefleniyor.

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