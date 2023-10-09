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Küresel piyasalarda jeopolitik risk etkisi

Küresel piyasalar İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların getirdiği tedirginlikle haftaya negatif bir seyirle başlarken, gözler bölgeden gelecek haber akışına çevrildi.

Oluşturma Tarihi 09 Ekim 2023 09:38

Son Güncelleme Tarihi 09 Ekim 2023 09:38

Küresel piyasalarda geçen hafta, enflasyon ve resesyon ikileminin yeniden varlık fiyatları üzerinde etkili olduğu dikkati çekerken, hafta sonu artan jeopolitik riskler özellikle emtia fiyatlarında oynaklığı artırdı.

Buna göre, Brent petrolün varil fiyatı geçen haftayı yüzde 8,7'lik düşüşle kapatmasına karşın, yeni haftaya yüzde 3,4 yükselişle 86,8 dolardan başladı.

Analistler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların daha da genişleyebileceği ihtimalinin risk algısının yüksek seyretmesine neden olduğunu kaydederek, artan petrol fiyatlarının küresel bazda enflasyon endişesini artırabileceğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından altının ons fiyatı da yeni haftada yüzde 1'e yakın yükselişle 1.850 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan, geçen hafta ABD'de açıklanan istihdam raporundaki veriler fiyatlamaları zorlaştırmayı sürdürdü.

Ülkede tarım dışı istihdam eylülde 336 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 3,8 ile Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti. Ortalama saatlik kazançlar ise eylülde bir önceki ayda olduğu gibi yüzde 0,2 artarak 33,88 dolara çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımlara karşın iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam etmesinin bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırdığını dile getirdi.

Tahvil piyasası tarafında ise satış baskısı altıncı haftaya taşınırken, analistler, Orta Doğu'daki gelişmelerin yatırımcı davranışlarını etkileyebileceğini belirtti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni haftanın ilk iş gününde yüzde 4,80'le son 16 yılın zirvesine yakın işlem görmeye devam ederken, dolar endeksi 106,3 seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 1,6, Dow Jones endeksi yüzde 0,87 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,18 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında cuma günü New York borsasına paralel alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, artan petrol fiyatları ve Çin ekonomisine ilişkin endişelerin bölgede risk iştahının düşük seyretmesine neden olabileceği belirtiliyor.

Bu hafta bölgede açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin senenin geri kalanında politika faizini sabit tutacağı fiyatlanıyor.

Cuma günü, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,06, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,88, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,16 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Asya'da pay piyasaları haftaya karışık bir seyirle başlasa da seans içerisinde artan satış baskısı pay piyasalarını baskılıyor.

Çin'de pay piyasaları uzun bir tatilin ardından bu hafta yeniden işleme açılırken, Güney Kore pay piyasalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmeyecek. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Koinu Tayfunu sebebiyle borsa işlemleri, geçici olarak tedbir amaçlı durduruldu.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 azalış kaydetti.

Yurt içinde, cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,27 değer kaybıyla günü 8.464,93 puandan tamamladı.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 artışla 27,6120'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,6890 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dış ticaret endeksi verileri ve İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.250 seviyesinin destek, 8.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı dış ticarete endeksi

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