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Lagarde: ECB yeni çerçevede tahvil portföyünü koruyacak

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası'nın yeni çerçevede tahvil portföyünü koruyacağını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 15 Şubat 2024 14:19

Son Güncelleme Tarihi 15 Şubat 2024 14:19

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki yıllarda bilançosunu küçülteceğini, ancak yakında uyarlanacak yeni bir çerçeve kapsamında borç verme operasyonlarının yanı sıra bir tahvil portföyünü de sürdüreceğini söyledi.

Lagarde, "Bu (çerçeve) büyük olasılıkla bir tahvil portföyünün yanı sıra farklı vadelerde borç verme operasyonlarının bir kombinasyonundan oluşacak. Birkaç ay içinde bitirmiş olacağız" dedi

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