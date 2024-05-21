CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 yükselerek 10.767,34 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,20 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,55 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Oluşturma Tarihi 21 Mayıs 2024 10:10

Son Güncelleme Tarihi 21 Mayıs 2024 10:10

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,76 puan ve yüzde 0,26 artarak 10.767,34 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,20 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,55 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 0,90 yükselişle 10.739,57 puana çıkarak günü rekor kapanışla tamamladı.

Analistler küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerinin ardından karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün de banka yetkililerinin devam etmesi beklenen açıklamalarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yurt içinde ise dün, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürmeye kararlı olduklarını belirterek, "Gelecek sene enflasyonu yüzde 14'e, bir sonraki sene de tek haneye düşürmek için maliye, para ve gelirler politikasında geri adım atmayacağız." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler ve dış ticaret dengesi ile ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 11.000 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Morgan Stanley Stratejisti’nden ABD hisse senetleri öngörüsü Morgan Stanley Stratejisti'nden ABD hisse senetleri öngörüsü 20 Mayıs 2024 13:35
BoE’den faiz indirimine yeşil ışık BoE'den faiz indirimine yeşil ışık 20 Mayıs 2024 13:58
Emtia piyasasında sert yükselişler görüldü Emtia piyasasında sert yükselişler görüldü 20 Mayıs 2024 11:52
SON DAKİKA: Altın fiyatları kritik eşik üzerine yerleşti! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 20 Mayıs 2024 kaç TL? SON DAKİKA: Altın fiyatları kritik eşik üzerine yerleşti! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 20 Mayıs 2024 kaç TL? 20 Mayıs 2024 10:47
İran’da yaşanan siyasi belirsizlik petrol fiyatlarını yükseltti İran'da yaşanan siyasi belirsizlik petrol fiyatlarını yükseltti 20 Mayıs 2024 10:12
Japonya’da tahvili getirisi son 11 yılın zirvesinde Japonya'da tahvili getirisi son 11 yılın zirvesinde 20 Mayıs 2024 09:07
Borsa İstanbul rekora doymuyor Borsa İstanbul rekora doymuyor 20 Mayıs 2024 13:10
SEC’in Ethereum spot ETF’si hakkında karar vermesi bekleniyor SEC'in Ethereum spot ETF'si hakkında karar vermesi bekleniyor 20 Mayıs 2024 08:56
Çin bazı ABD firmalarının ithalat ve ihracat faaliyetlerini yasakladı Çin bazı ABD firmalarının ithalat ve ihracat faaliyetlerini yasakladı 20 Mayıs 2024 08:59
ABD’li düzenleyiciler sermaye artırımını yeniden gözden geçiriyor ABD'li düzenleyiciler sermaye artırımını yeniden gözden geçiriyor 20 Mayıs 2024 08:52
Londra yabancı yatırım çekmede liderliğini sürdürüyor Londra yabancı yatırım çekmede liderliğini sürdürüyor 20 Mayıs 2024 08:48
Japonya ve ASEAN ilk ortak stratejilerini oluşturmayı planlıyorlar Japonya ve ASEAN ilk ortak stratejilerini oluşturmayı planlıyorlar 20 Mayıs 2024 08:36
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,34
%0,2336
BORSA
1.000,00
%0
DOLAR
999,14
%-0,086
EURO
996,38
%-0,3616
ALTIN
1.070,47
%7,0473
BORSA
1.109,54
%10,9537
DOLAR
1.112,71
%11,2708
EURO
1.288,98
%28,8978
ALTIN
1.110,51
%11,0507
BORSA
1.120,38
%12,0377
DOLAR
1.140,75
%14,0753
EURO
1.365,42
%36,5422
ALTIN
2.391,23
%139,1227
BORSA
1.716,65
%71,6653
DOLAR
1.762,77
%76,2772
EURO
2.306,84
%130,6839
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler