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ONS Fed'den faiz indirimi beklentileriyle güçlendi

Fed'den faiz indirimi beklentileriyle bugün ONS 2.450 dolara tırmanarak yeni bir rekora ulaştı.

Oluşturma Tarihi 20 Mayıs 2024 16:02

Son Güncelleme Tarihi 20 Mayıs 2024 16:02

Altın, son ABD ekonomik verilerinin Fed'in bu yıl en az iki faiz indirimi yapabileceği yönündeki spekülasyonları güçlendirmesinin ardından bugün ons başına 2.450 dolara tırmanarak yeni bir rekora ulaştı.

Geçtiğimiz hafta ABD tüketici enflasyonunun yavaşladığına dair işaretler veren veriler ve perakende satışlardaki durgunluk, Fed'e parasal genişlemeyi başlatmak için daha fazla hareket alanı sağladı.

Politika yapıcılar faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda henüz tutumlarını değiştirmemiş olsa da, piyasalar şimdiden ilk faiz indiriminin bu yıl gerçekleşeceği yönünde bahis oynuyor.

Düşük faiz oranları altın gibi tahvil dışı varlıkların cazibesini artırıyor. Bu arada, yatırımcılar günün ilerleyen saatlerinde konuşacak olan birkaç Fed yetkilisinden daha fazla ipucu alacaklar. Fed'den Bostic, Barr, Jefferson, Mester ve Waller, bugün konuşacaklar

Ayrıca, artan jeopolitik gerilimler de altın fiyatlarını yükseltti. Özellikle ABD dolarına olan bağımlılığını azaltmak isteyen Çin'in güçlü merkez bankası alımları da trendi destekledi.

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