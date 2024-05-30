CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Mayıs ile biten haftada 219 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 30 Mayıs 2024 16:50

Son Güncelleme Tarihi 30 Mayıs 2024 16:50

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi artarak 219 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi, başvuru sayısının 218 bin olacağı yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına dair önceki haftanın verisi yukarı yönlü revize edilerek 215 binden 216 bine çıkarıldı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 2 bin 500 artışla 222 bin 500'e yükseldi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 18 Mayıs ile biten haftada 4 bin kişi artarak 1 milyon 791 bine çıktı.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’de otomobil üretiminde düşüş sürüyor İngiltere'de otomobil üretiminde düşüş sürüyor 30 Mayıs 2024 08:35
ILO, küresel işsizlikte düşüş bekliyor ILO, küresel işsizlikte düşüş bekliyor 29 Mayıs 2024 16:54
ABD verisi bekleniyor: Ons altın yüzde 1 geriledi ABD verisi bekleniyor: Ons altın yüzde 1 geriledi 29 Mayıs 2024 15:51
ABD’de mortgage başvuruları 3 hafta sonra geriledi ABD'de mortgage başvuruları 3 hafta sonra geriledi 29 Mayıs 2024 14:29
Almanya’da tüketici güveni toparlanıyor Almanya'da tüketici güveni toparlanıyor 29 Mayıs 2024 13:28
Güney Kore ve BAE anlaşma imzaladı Güney Kore ve BAE anlaşma imzaladı 29 Mayıs 2024 12:11
Ekonomistler ECB faiz indirimi için tarih verdi Ekonomistler ECB faiz indirimi için tarih verdi 29 Mayıs 2024 11:58
Piyasalar büyüme ve enflasyon verilerine odaklanacak Piyasalar büyüme ve enflasyon verilerine odaklanacak 29 Mayıs 2024 11:16
Petrol fiyatları arz kesintilerinin devam edeceği öngörüsüyle yükseldi Petrol fiyatları arz kesintilerinin devam edeceği öngörüsüyle yükseldi 29 Mayıs 2024 09:39
ECB üyesi Knot: ECB üç aylık toplantılara odaklanacak ECB üyesi Knot: ECB üç aylık toplantılara odaklanacak 29 Mayıs 2024 09:02
IMF Çin için büyüme tahminlerini yükseltti IMF Çin için büyüme tahminlerini yükseltti 29 Mayıs 2024 08:56
BOJ: Politika değişiklikleri dikkatli bir şekilde yapılmalı BOJ: Politika değişiklikleri dikkatli bir şekilde yapılmalı 29 Mayıs 2024 08:50
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,01
%0,4014
ALTIN
999,53
%-0,0469
DOLAR
999,13
%-0,0866
EURO
997,35
%-0,2652
BORSA
1.252,84
%25,2839
ALTIN
1.104,70
%10,4699
DOLAR
1.105,36
%10,5364
EURO
958,91
%-4,1095
BORSA
1.327,14
%32,7139
ALTIN
1.115,49
%11,5492
DOLAR
1.133,22
%13,3224
EURO
1.036,56
%3,6557
BORSA
2.242,16
%124,2161
ALTIN
1.709,17
%70,9169
DOLAR
1.751,14
%75,1138
EURO
2.191,73
%119,1725
BORSA
BİST En Aktif Hisseler