New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15 azalışla 33.365,27 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,1 azalarak 4.273,85 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 kayıpla 13.157,77 puana indi.

ABD'de tahvil faizleri artışını sürdürürken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında negatif bir seyir izlendi.

Analistler, Orta Doğu'daki çatışmaların daha geniş bir alana yayılabileceği endişesinin risk iştahının azalmasına neden olduğunu, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da yatırımcı davranışları üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

Powell, dün New York Ekonomi Kulübünde yaptığı konuşmada, ekonomik büyümenin ve iş gücü talebinin dayanıklılığını gösteren son verileri dikkatle izlediklerini belirterek, büyümenin sürekli olarak trendin üzerinde olduğuna veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmadığına dair ek kanıtların para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebileceğini söyledi.

Para politikasındaki değişikliklerin finansal koşulları da etkilediğine işaret eden Powell, son aylarda finansal koşulların önemli ölçüde sıkılaştığını ve uzun vadeli tahvil getirilerinin bunda önemli bir etken olduğunu hatırlattı.

Fed Başkanı Powell'ın yorumları sonrasında dün ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili getirileri, 2007'den bu yana ilk kez yüzde 5'i gördü. Ülkede 30 yıllık hazine tahvili getirileri de yüzde 5,14'ü aşarak ile 16 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, kasım toplantısından sonraki süreç için belirsizliklerin devam ettiği görüldü.

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Bankanın gelecek yılın ortasından önce faiz indirimine gideceğini düşünmediğini belirterek, 2024 sonunun muhtemelen Fed'in faiz indirimine gideceği bir dönem olduğunu ifade etti.

Ekonominin hala büyük bir ivmeye sahip olduğunu ve enflasyonun yavaş yavaş düşeceğini anlatan Bostic, Fed'in temkinli, sabırlı ve kararlı olması gerekeceğini vurguladı.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da Fed'in enflasyonun yeniden hızlanmasına izin veremeyeceğini belirterek, faiz oranlarını sabit tutmayı ve verileri yakından takip etmeyi tercih ettiğini kaydetti.