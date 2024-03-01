Nikkei 225 Endeksi rekor seviyeye yükseldi

Japonya'nın Nikkei 225 hisse senedi endeksi, teknoloji ile ilgili hisse senetlerinin ABD'deki emsalleri arasındaki rekor yüksek kapanışları takip etmesi ve sigorta şirketlerinin değer kazanmasıyla Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

Nikkei, gün ortasında %1,83 artışla 39.883,86 seviyesine yükseldi ve bu hafta başında 39.426,29 ile gördüğü gün içi zirve rekorunu geride bıraktı.

Endeks, geçen ay Aralık 1989 varlık balonu sırasında belirlenen yaşam boyu en yüksek seviyeyi aştıktan sonra rekor zirvelere tırmanmaya devam ediyor. Şu anda 40.000 puanlık seviyeye dokunma mesafesinde duruyor.

Daha geniş kapsamlı Topix %1,14 artışla 2706,18 seviyesine yükseldi.

S&P 500 ve Nasdaq'ın yapay zeka ile bağlantılı teknoloji hisselerinin desteğiyle gece boyunca rekor seviyelerde kapanmasının ardından tüccarların havası iyimser olurken, ABD enflasyon verileri ve Federal Rezerv yetkililerinin yorumları Haziran ayında faiz indirimi bahislerini artırdı.

Nikkei'nin bu yılki %17'lik yükselişine büyük katkı sağlayan teknoloji ile ilgili hisseleri sabah seansında güçlü performans gösterdi. Endeksin ağır toplarından Tokyo Electron Ltd %4,64 ve ABD'li yapay zeka firması Nvidia'yı müşterileri arasında sayan çip test ekipmanı üreticisi Advantest %2,63 değer kazandı.

Yapay zeka odaklı startup yatırımcısı SoftBank Group %2,05 artış gösterdi.

Aynı zamanda, sigorta sektörü, bir dizi hayat dışı sigorta şirketinin önceki gün önümüzdeki birkaç yıl içinde çapraz hissedarlıklarını satacaklarını açıklamasının ardından kazanç elde etti.

Daiwa Securities'de analist olan Kenji Abe, "Bu durum Japon finans sektörü için olumlu, zira şirketlerin hissedar getirilerini artırmalarına olanak sağlıyor" dedi.

Haber, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'ndan gelen reform talebinin de etkisiyle, şirketlerin bu tür gevşemeler ve diğer önlemler yoluyla getirilerini artırmaya devam edeceği beklentilerinin ortasında geldi. Bu durum Nikkei'nin son dönemdeki yükselişinde de önemli bir etken olmuştur.

Tokyo Borsası'nın 33 endüstri sektörü arasında sigorta sektörü %2,51'lik artışla kazananlara öncülük ederken, onu %2,27'lik artışla madenciler izledi.