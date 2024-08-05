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Nikkei endeksi 1987'den bu yana en kötü kaybını yaşıyor

Japonya'da Nikkei endeksi %8'in üzerinde düşüşle 1987'den bu yana en kötü kaybını yaşıyor.

Oluşturma Tarihi 05 Ağustos 2024 08:46

Son Güncelleme Tarihi 05 Ağustos 2024 08:46

Japonya'nın Nikkei 225 hisse senedi endeksi, ABD ekonomisinin beklenenden daha kötü durumda olabileceği endişelerinin tetiklediği yoğun satışlar nedeniyle bugün %8,0'in üzerinde geriliyor.

Nikkei endeksi Tokyo'da 2.900 puandan fazla düşerek 32.991,88 seviyesine kadar geriledi. Böylece 4 Ocak'tan bu yana en düşük seviye görüldü.

Endeks cuma günü de %5,8 düştü; Böylece bugünle birlikte şimdiye kadarki en kötü iki günlük düşüşüne doğru gidiyor.

Nikkei'nin tek günlük en büyük çöküş, Ekim 1987'de "Kara Pazartesi" olarak adlandırılan günde 3.836 puanlık veya %14,9'luk düşüş oldu.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Çarşamba günü gösterge faiz oranını artırmasından bu yana Tokyo'da hisse senedi fiyatları düşüş gösteriyor.

Nikkei 225 vadeli işlemlerinde de devre kesici çalıştı ve işlemler durduruldu.

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