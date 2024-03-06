CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Nikkei Wall Street'teki düşüşün baskısıyla geriledi

Nikkei Wall Street'teki düşüşün baskısıyla geriledi

Nikkei, Wall Street'teki düşüşün getirdiği baskının da etkisiyle geriledi.

Oluşturma Tarihi 06 Mart 2024 09:07

Son Güncelleme Tarihi 06 Mart 2024 09:07

Japonya'nın Nikkei 225 Endeksi, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından başlayan kar realizasyonları ile bu sabah geriledi.

Wall Street'te gece boyunca yaşanan teknoloji kaynaklı düşüş Nikkei 225 Endeksi üzerinde de baskı yarattı. Hem hassas makineler hem de elektrikli makineler sektörleri Tokyo Borsası'nın 33 sektör grubu arasında en düşük performans gösteren üç sektör arasında yer aldı.

Nikkei %0,18 düşüşle 40.025,96 seviyesine gerilerken, çip ile ilgili hisseler olan Renesas, Lasertec ve Sumco'nun her biri %3'ten fazla değer kaybetti.

Nikkei endeksi gerilerken, daha geniş kapsamlı Topix %0,14 yükseldi.

İlginizi Çekebilir
Tether stabilcoin sayısı 100 milyar doları geçti Tether stabilcoin sayısı 100 milyar doları geçti 05 Mart 2024 09:22
Çin’de hizmetler sektörü ılımlı büyüdü Çin'de hizmetler sektörü ılımlı büyüdü 05 Mart 2024 09:25
BOJ Başkanı: Merkez bankası dijital paranın gizliliğine odaklanmalı BOJ Başkanı: Merkez bankası dijital paranın gizliliğine odaklanmalı 05 Mart 2024 09:15
SEC BlackRock’ın spot ethereum başvrusuna ilişkin kararını erteledi SEC BlackRock'ın spot ethereum başvrusuna ilişkin kararını erteledi 05 Mart 2024 09:19
Çin’in ekonomi planları yatırımcıları tatmin etmedi Çin'in ekonomi planları yatırımcıları tatmin etmedi 05 Mart 2024 09:04
Spotify şikayetçi oldu! AB, Apple’a cezayı kesti Spotify şikayetçi oldu! AB, Apple'a cezayı kesti 04 Mart 2024 17:04
AB ülkeleri doğal gaz tasarrufunu sürdürecek AB ülkeleri doğal gaz tasarrufunu sürdürecek 04 Mart 2024 16:41
Küresel piyasalar PMI verilerine odaklandı Küresel piyasalar PMI verilerine odaklandı 05 Mart 2024 09:45
Gram altın rekor tazeledi! Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş tüm kritik seviyeleri açıkladı Gram altın rekor tazeledi! Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş tüm kritik seviyeleri açıkladı 04 Mart 2024 16:07
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı 83 milyar 137 milyon dolar oldu Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı 83 milyar 137 milyon dolar oldu 04 Mart 2024 15:10
Almanya’da Trump paniği Almanya'da Trump paniği 04 Mart 2024 14:31
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: LPG’ye zam geliyor! 4 Mart 2024 benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar? BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: LPG'ye zam geliyor! 4 Mart 2024 benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar? 04 Mart 2024 11:38
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.020,51
%2,0505
DOLAR
1.018,95
%1,895
EURO
1.001,37
%0,1373
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
1.117,83
%11,783
DOLAR
1.115,90
%11,59
EURO
1.116,23
%11,6226
ALTIN
949,26
%-5,074
BORSA
1.128,75
%12,8751
DOLAR
1.144,03
%14,4026
EURO
1.182,42
%18,2424
ALTIN
1.022,48
%2,2484
BORSA
1.729,48
%72,9484
DOLAR
1.767,83
%76,783
EURO
1.997,67
%99,767
ALTIN
1.699,90
%69,9899
BORSA
BİST En Aktif Hisseler