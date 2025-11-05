OECD ülkelerinde yıllık enflasyon sınırlı artış kaydetti

38 OECD ülkesinden 17'sinde Eylül ayında enflasyon artarken, 7 ülkede düşüş kaydedildi. Geriye kalan 14 ülkede ise enflasyon oranlarında sabit seyir veya sınırlı değişim gözlemlendi. Manşet enflasyonun yüzde 2 veya altında bulunduğu ülke sayısı ise 7 olarak açıklandı.

ENERJİ ENFLASYONUNDA SERT ARTIŞ

Eylül ayında enerji fiyatlarının yıllık değişimi yüzde 3,1'e yükselerek dikkat çeken bir artış gösterdi. Ağustos ayında bu oran %0,8 seviyesindeydi. Bu sert yükselişin temel nedeni olarak, geçen yılın aynı döneminde enerji fiyatlarındaki yüksek düşüşün oluşturduğu baz etkisi gösterildi.

Enerji fiyatlarındaki bu artış, genel enflasyon görünümüne yukarı yönlü baskı yaparken, bazı ülkelerde manşet enflasyonun artış göstermesinde belirleyici faktör olarak öne çıktı. Veriler, enerji fiyatlarındaki hareketliliğin enflasyon üzerinde etkili olmaya devam ettiğini ortaya koydu.

GIDA FİYATLARI SABİT KALDI

OECD verilerine göre, gıda fiyatlarındaki yıllık artış oranı Eylül ayında yüzde 5 seviyesinde sabit kaldı. Ağustos ayında görülen ani yükselişin ardından gıda enflasyonunun bu seviyede kalması, enflasyon seyrinde yatay bir eğilime işaret etti.

Gıda enflasyonunun sabit kalması, manşet enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu gösterdi. Ancak, gıda fiyatları birçok ülke için tüketim sepetinde geniş yer tuttuğu için yükseliş eğilimi oluşturabilecek potansiyel risk faktörü olmayı sürdürüyor.

Çekirdek enflasyonda hafif gerileme

Gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon, Eylül ayında yüzde 4,2 seviyesine geriledi. Bir önceki ay olan Ağustos'ta bu oran yüzde 4,4 düzeyindeydi. Veriler, çekirdek enflasyonda sınırlı da olsa bir yavaşlama işaret ediyor.