S&P 500 Endeksi Fed'in faiz kararı öncesi rekor seviyeden kapandı

Yatırımcılar önemli bir Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) politika toplantısının sonuçlarını beklerken, Wall Street dün rekor kapanışlar gerçekleştirdi.

S&P 500 %0,6'ya yakın bir artış göstererek daha önceki kayıplarını geri aldı ve 5.178,51 ile yeni bir rekor seviyeden kapandı. Dow Jones Sanayi Endeksi %0,8 ya da 300 puandan fazla yükseldi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi de Nvidia hisselerinin yıllık geliştirici konferansındaki yapay zeka güncellemelerinin ardından değer kazanmasıyla neredeyse %0,4 arttı.

Dikkatler, Fed'in Salı sabahı başlayan iki günlük toplantısına çevrilmiş durumda ve bu toplantı, yakın zamanda faiz indirimine gidileceğine dair bahisleri baltalayan son enflasyon sürprizleriyle zedelenen hisse senetleri için bir test olarak görülüyor.

Politika yapıcıların faiz oranlarını tarihi yüksek seviyelerde tutması beklenirken, bu yıl yapılacak herhangi bir indirimin sayısı ve zamanlamasına ilişkin ipuçları için "nokta grafiğine" odaklanılıyor. Merkez Bankası'nın politika kararı bugün TSİ 21:00'da açıklanacak.