CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa S&P 500 Endeksi Fed'in faiz kararı öncesi rekor seviyeden kapandı

S&P 500 Endeksi Fed'in faiz kararı öncesi rekor seviyeden kapandı

Wall Street'te S&P 500 Endeksi Fed'in faiz kararı öncesi rekor seviyeden kapandı.

Oluşturma Tarihi 20 Mart 2024 08:52

Son Güncelleme Tarihi 20 Mart 2024 08:52

Yatırımcılar önemli bir Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) politika toplantısının sonuçlarını beklerken, Wall Street dün rekor kapanışlar gerçekleştirdi.

S&P 500 %0,6'ya yakın bir artış göstererek daha önceki kayıplarını geri aldı ve 5.178,51 ile yeni bir rekor seviyeden kapandı. Dow Jones Sanayi Endeksi %0,8 ya da 300 puandan fazla yükseldi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi de Nvidia hisselerinin yıllık geliştirici konferansındaki yapay zeka güncellemelerinin ardından değer kazanmasıyla neredeyse %0,4 arttı.

Dikkatler, Fed'in Salı sabahı başlayan iki günlük toplantısına çevrilmiş durumda ve bu toplantı, yakın zamanda faiz indirimine gidileceğine dair bahisleri baltalayan son enflasyon sürprizleriyle zedelenen hisse senetleri için bir test olarak görülüyor.

Politika yapıcıların faiz oranlarını tarihi yüksek seviyelerde tutması beklenirken, bu yıl yapılacak herhangi bir indirimin sayısı ve zamanlamasına ilişkin ipuçları için "nokta grafiğine" odaklanılıyor. Merkez Bankası'nın politika kararı bugün TSİ 21:00'da açıklanacak.

İlginizi Çekebilir
Fed faiz oranlarını beklenenden daha az düşürebilir Fed faiz oranlarını beklenenden daha az düşürebilir 19 Mart 2024 15:54
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Benzine ve motorine zam geliyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Benzine ve motorine zam geliyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? 19 Mart 2024 15:43
SpaceX, uzaya 22 Starlink uydusu fırlattı SpaceX, uzaya 22 Starlink uydusu fırlattı 19 Mart 2024 14:27
Yatırımcılar Euro Bölgesi hisse senetlerine hücum ettiler Yatırımcılar Euro Bölgesi hisse senetlerine hücum ettiler 19 Mart 2024 13:51
Çin’de çelik üretiminin düşmesi bekleniyor Çin'de çelik üretiminin düşmesi bekleniyor 19 Mart 2024 13:49
ABD yatırım yapılabilir servetin yüzde 32’sini oluşturuyor ABD yatırım yapılabilir servetin yüzde 32'sini oluşturuyor 19 Mart 2024 13:46
ECB üyesi: Ekonomik büyüme hayal kırıklığı yaratabilir ECB üyesi: Ekonomik büyüme hayal kırıklığı yaratabilir 19 Mart 2024 13:43
ECB üyesi Guindos: ECB haziranda faiz indirimlerini görüşebilir ECB üyesi Guindos: ECB haziranda faiz indirimlerini görüşebilir 19 Mart 2024 13:07
Net UYP açığı 300 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti Net UYP açığı 300 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti 19 Mart 2024 12:43
BoJ Başkanı: Uygun faiz oranı seviyeleri ekonomiye bağlı BoJ Başkanı: Uygun faiz oranı seviyeleri ekonomiye bağlı 19 Mart 2024 12:28
Altın gram fiyatı yönü değişti! İslam Memiş altın için etkili olacak 2 kararı bildirdi Altın gram fiyatı yönü değişti! İslam Memiş altın için etkili olacak 2 kararı bildirdi 19 Mart 2024 11:00
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 19 Mart 2024 13:15
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,56
%0,1555
ALTIN
1.000,00
%0
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
997,23
%-0,2766
EURO
1.158,44
%15,8435
ALTIN
1.149,27
%14,9274
DOLAR
977,89
%-2,2114
BORSA
1.151,02
%15,1022
EURO
1.227,14
%22,7136
ALTIN
1.160,50
%16,0502
DOLAR
965,36
%-3,4645
BORSA
1.180,03
%18,0033
EURO
2.073,21
%107,321
ALTIN
1.778,13
%77,8134
DOLAR
1.738,54
%73,8535
BORSA
1.823,47
%82,347
EURO
BİST En Aktif Hisseler