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S&P: Çin'in yeni bir tahvil temerrüt dalgasına hazırlıklı olması gerekebilir

S&P Global Ratings, Çin'in yeni bir tahvil temerrüt dalgasına hazırlıklı olması gerekebileceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 25 Nisan 2024 09:00

Son Güncelleme Tarihi 25 Nisan 2024 09:00

S&P Global Ratings, Çin'in devlet güdümlü ekonomisinin, gelecek yıl kadar kısa bir sürede ortaya çıkabilecek yeni bir tahvil temerrüt dalgası için gerekli koşulları yaratıyor olabileceğini savundu.

Derecelendirme kuruluşu, bunun yaklaşık on yıl içinde üçüncü kurumsal temerrüt turu olacağına dikkat çekti.

S&P Global Ratings'in Çin bölümü başkanı Charles Chang, "Politika yapıcılar için izlenmesi gereken asıl şey, mevcut direktiflerin ekonomide çarpık teşvikler yaratıp yaratmadığıdır" dedi.

Chang, "Bu, bir dereceye kadar iyi bir işaret değil, çünkü bu ayrışmayı piyasaların işleyişinin sonucu olmayan bir şey olarak görüyoruz. Geçtiğimiz yıl hükümetten tahvil piyasasında temerrütleri caydırmaya yönelik direktifler ya da yönlendirmeler gördük. Asıl soru şu: Tahvil piyasasındaki temerrütleri önlemeye yönelik rehberlik [sona erdiğinde], tahvil piyasasına ne olacak?" dedi ve bunun gelecek yıl için dikkat edilmesi gereken bir şey olduğunu belirtti.

S&P verilerine göre, Çin'in kurumsal tahvil temerrüt oranı 2023 yılında %0,2'ye gerileyerek en az 8 yılın en düşük seviyesine indi ve yaklaşık %2,6 olan küresel oranın çok altında kaldı.

S&P, geçen yıl teknoloji hizmetleri, tüketici ve perakende hariç çoğu sektörde tahvil temerrütlerinin düştüğünü tespit etti.

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