CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne artışla başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne artışla başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,18 yükselişle 12.788,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 27 Ağustos 2025 09:30

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,06 düşüşle 12.765,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 12.773,00 puan oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,18 artışla 12.788,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin gölgesinde teknolojisi alanında öne çıkan şirketlerin başında gelen Nvidia'nın bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlarına odaklandı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Nvidia bilançosu ile ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.900 ve 13.000 seviyesinin direnç, 12.700 ve 12.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Brent petrolün varili 67,37 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 67,37 dolardan işlem görüyor 25 Ağustos 2025 10:04
Borsa haftaya rekorla başladı Borsa haftaya rekorla başladı 25 Ağustos 2025 10:02
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 25 Ağustos 2025 09:57
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 25 Ağustos 2025 09:34
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı 25 Ağustos 2025 09:03
ABD’de gümrük tarifelerinin bütçe açığını 4 trilyon dolar azaltması öngörülüyor ABD'de gümrük tarifelerinin bütçe açığını 4 trilyon dolar azaltması öngörülüyor 23 Ağustos 2025 17:16
Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi 23 Ağustos 2025 11:04
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 405 bin liraya düştü Altının kilogram fiyatı 4 milyon 405 bin liraya düştü 22 Ağustos 2025 16:45
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 22 Ağustos 2025 13:25
Küresel sigorta devlerinin piyasa değeri 57,3 milyar dolar azaldı Küresel sigorta devlerinin piyasa değeri 57,3 milyar dolar azaldı 22 Ağustos 2025 11:14
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 22 Ağustos 2025 10:41
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 22 Ağustos 2025 10:13
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler