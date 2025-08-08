VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı

CANLI BORSA
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yatay seyirle 12.370,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 08 Ağustos 2025 09:35

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,1 artışla 12.369,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.371,00 olmuştu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,01 artışla 12.370,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD'nin gümrük tarifelerinin yürürlüğe girmesinin olası etkileri ve ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin sonuçlarına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları yurt dışında ise Çin'de 2. çeyrek cari işlemler dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.400 ve 12.500 puanın direnç, 12.300 ve 12.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

