CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat güne yüzde 0,1 yükselişle 16.605,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 22 Nisan 2026 09:47

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1 azalışla 16.590,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında düşüşünü sürdürerek 16.430,00 puandan kapandı.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 16.605,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın ne kadar süreceğine dair belirsizliklerin devam etmesiyle yön bulmakta zorlanırken, gözler bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

TCMB'nin karar metni ve yapacağı yönlendirmeler, piyasa fiyatlamaları açısından kritik öneme sahip bulunuyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan 37 ekonomist, nisan ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.700 ve 16.800 puanın direnç, 16.500 ve 16.400 puanın ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.375,4000 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 14484,91 Yüksek 14484,91
Açılış
44,9293 Değişim 0,0512 Son veri saati:
Düşük 44,8793 Yüksek 44,9305
Açılış
52,7978 Değişim 0,1363 Son veri saati:
Düşük 52,7046 Yüksek 52,8409
Açılış
6.884,7040 Değişim 81,738 Son veri saati:
Düşük 6811,183 Yüksek 6892,921
Açılış
113,4926 Değişim 3,0224 Son veri saati:
Düşük 110,6539 Yüksek 113,6763
Açılış
BİST En Aktif Hisseler