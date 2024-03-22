Wall Street günü rekorla kapattı

Wall Street'in üç büyük hisse senedi endeksi, Fed'in yatırımcılara bu yıl faiz indirimi beklentileri konusunda güvence vermesinin ardından üst üste ikinci gün rekor kapanış seviyeleri kaydederken, Micron Technology'nin iyimser tahminlerinin ardından çip hisseleri ralli yaptı.



Micron Technology hisseleri, sürpriz bir çeyrek karı ve tahminlerin üzerinde üçüncü çeyrek geliri öngörüsünün ardından keskin bir yükseliş gösterdi.

Perşembe günü erken saatlerde açıklanan ekonomik veriler yatırımcıların yükseliş havasına katkıda bulundu.



John Hancock Investment Management'tan Matthew Miskin, "Bu ekonomi beklentilere meydan okumaya devam ediyor ve piyasalar bunun her dakikasına bayılıyor" değerlendirmesini yaptı.



S&P 500 16,37 puan ya da %0,32 değer kazanarak 5.241,53 puana ulaşırken, Nasdaq Bileşik 32,43 puan ya da %0,20 değer kazanarak 16.401,84 seviyesine yükseldi. Dow Jones Sanayi Endeksi de 269,24 puan ya da %0,68 artışla 39.781,37 puana yükseldi.



Üç ana endeks gün içi yeni rekor seviyelere ulaştı ve Dow 40.000 seviyesine yaklaştı.