CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Wall Street vadeli endeksleri düşüyor

Wall Street vadeli endeksleri düşüyor

ABD'nin kredi notunun indirilmesi sonrası Wall Street vadeli endekslerini düşüyor.

Oluşturma Tarihi 19 Mayıs 2025 09:37

Son Güncelleme Tarihi 19 Mayıs 2025 09:38

Moody's Ratings'in ABD'nin kredi notunu düşürmesinin ardından ABD hisse senedi vadeli endeksleri düşüyor. ABD'nin kredi notunun Aaa'dan Aa1'e indirilmesinin ardından bu sabah S&P 500 vadeli endekssi yüzde 1,03, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,77 ve Nasdaq 10/0 vadeli endeksi yüzde 1,26 ekside.

Not indirimi, Wall Street'in ABD devlet tahvili piyasasına ilişkin artan endişelerini pekiştirme riski taşıyor ve Başkan Donald Trump'ın ticaret savaşının tetiklediği 'Amerika'yı Sat' endişelerini yeniden canlandırıyor.

Oversea-Chinese Banking Corp. yatırım stratejisi genel müdürü Vasu Menon, not indiriminin "ABD'nin istisnailiğinin kaybolduğuna dair artan endişelere katkıda bulunacağını ve ABD hisse senetlerinden Avrupa hisse senetleri gibi diğer piyasalara yönelen küresel hisse senedi yatırımcıları için ABD dışındaki varlıkları daha cazip hale getireceğini" söyledi.

İlginizi Çekebilir
MSCI kararı sonrası Borsa İstanbul’da gözler küçük ölçekli hisselerde MSCI kararı sonrası Borsa İstanbul'da gözler küçük ölçekli hisselerde 14 Mayıs 2025 10:18
Küresel piyasalarda geçici tarife indirimlerinin etkisi hissediliyor Küresel piyasalarda geçici tarife indirimlerinin etkisi hissediliyor 14 Mayıs 2025 09:06
Çin, İngiltere ve ABD’ye tepki gösterdi Çin, İngiltere ve ABD'ye tepki gösterdi 14 Mayıs 2025 09:01
Fitch’ten ABD - Çin açıklaması: Normalleşmeye işaret etmiyor Fitch'ten ABD - Çin açıklaması: Normalleşmeye işaret etmiyor 14 Mayıs 2025 08:57
Japonya’da toptan eşya enflasyonu yavaşladı Japonya'da toptan eşya enflasyonu yavaşladı 14 Mayıs 2025 08:54
Rusya’nın dış ticaret fazlası azaldı Rusya'nın dış ticaret fazlası azaldı 13 Mayıs 2025 11:43
ABD ile Çin’in sürpriz tarife uzlaşısı piyasalara nefes aldırdı ABD ile Çin'in sürpriz tarife uzlaşısı piyasalara nefes aldırdı 13 Mayıs 2025 11:22
ABD’de Cumhuriyetçiler yeni vergi yasa tasarısının detaylarını açıkladı ABD'de Cumhuriyetçiler yeni vergi yasa tasarısının detaylarını açıkladı 13 Mayıs 2025 10:08
Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor 13 Mayıs 2025 10:00
İngiliz tüketiciler harcamalarını keskin bir şekilde artırdı İngiliz tüketiciler harcamalarını keskin bir şekilde artırdı 13 Mayıs 2025 09:07
Goldman Sachs ABD ekonomisi için resesyon olasılığını düşürdü Goldman Sachs ABD ekonomisi için resesyon olasılığını düşürdü 13 Mayıs 2025 09:04
Fed anketi: İşletmelerin ve tüketicilerin kredi talebi zayıfladı Fed anketi: İşletmelerin ve tüketicilerin kredi talebi zayıfladı 13 Mayıs 2025 09:02
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler