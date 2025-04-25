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Wall Street yukarı harekete devam etti

Wall Street, şirketlerin güçlü ilk çeyrek sonuçlarının desteği ile yukarı harekete devam etti.

Oluşturma Tarihi 25 Nisan 2025 09:33

Son Güncelleme Tarihi 25 Nisan 2025 09:34

Wall Street'te hisse senetleri, beklentilerden güçlü gelen ilk çeyrek mali sonuçlarının Trump'ın gelişen tarife gündemine ilişkin yatırımcı endişelerini dengelemesiyle art arda üçüncü seansta da artış gösterdiler.

Yaşanan yükselişte, ABD Hazine Bakanı Bessent'in Güney Kore ile sürdürülen ticaret müzakerelerinde gelecek hafta bir anlaşma olabileceğini söylemesi etkili oldu. Bunun yanı sıra Japonya ile müzakerelerden pozitif haberler gelmesi ve Çin hükümetinin ABD'den ithalata uygulanan yüzde 125 gümrük vergisi bazı ürünler için kaldırmayı düşündüğü iddaları yükselişte rol oynadı.

S&P 500 dün +%2,02, Nasdaq +%2,74, Dow +%1,23 yükseldi.

Hazine tahvillerinin getirileri, 10 yıllık tahvillere olan talebin güçlü kalmasıyla düşerek yabancı alıcıların geri çekileceği korkularını yatıştırdı.

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