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Wall Street'te ralli devam etti

Wall Street'te ralli devam ederken &P 500 ve Nasdaq rekor seviyelerden kapandı.

Oluşturma Tarihi 08 Kasım 2024 09:34

Son Güncelleme Tarihi 08 Kasım 2024 09:34

Trump'ın zaferinin ardından Wall Street'te ralli devam ediyor, Fed'den gelen faiz indiriminin de desteği ile S&P 500 ve Nasdaq Bileşik Endeksi rekor seviyeden kapandılar.

S&P 500 %0,74 değer kazanarak 5.973,10 ile rekor kırdı. Nasdaq Bileşik %1,51 artışla 19.269,46'ya ulaşarak 19.000'in üzerindeki ilk kapanışını gerçekleştirdi. Dow Jones Sanayi Endeksi ise bir puandan daha az bir düşüşle günü 43,729.34'ten tamamladı.

Wilmington Trust'ın baş yatırım yetkilisi Tony Roth, yatırımcıların dalgalı ticaret ve genel olarak daha yüksek hareket eden bir hisse senedi piyasası bekleyebileceğini söyledi. "Bir noktada, hisse senetlerindeki gergin katsayılar ve tahvillerin daha yüksek gelir seviyeleri göz önüne alındığında, çok sıkıştırılmış bir hisse senedi risk primine sahip olabiliriz ve hisse senedi piyasasında çok az fırsat kalabilir. Henüz o noktada değiliz. Bence bu konuda ciddi bir konuşma yapmak için önümüzde altı ay var," dedi.

Büyük teknoloji hisseleri Perşembe günü yükselişe geçerek piyasayı destekledi; Apple ve Nvidia sırasıyla %2,1 ve %2,3 değer kazandı. Meta Platforms %3,4 yükseldi. Çarşamba günü yükselen finans hisseleri Perşembe günü bu kazançların bir kısmını geri verdi. JPMorgan Chase hisseleri %4,3 ve American Express %2,8 düşerek Dow üzerinde baskı oluşturdu.

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