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Yabancılar 323,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 323,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Oluşturma Tarihi 15 Ağustos 2024 16:06

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Ağustos haftasında net 323,5 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 17,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 4 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 2 Ağustos itibarıyla 39 milyar 23 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 9 Ağustos'ta 36 milyar 138 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 13 milyar 484,1 milyon dolardan 13 milyar 427,8 milyon dolara, ÖST stokları ise 432 milyon dolardan 431,2 milyon dolara geriledi.

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