Yabancılar 96,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Eylül haftasında net 96,1 milyon dolarlık hisse senedi, 3,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı ve 1 milyar 582,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 13 Eylül itibarıyla 33 milyar 645,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 20 Eylül'de 34 milyar 892,1 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 734 milyon dolardan 16 milyar 199,7 milyon dolara, ÖST stokları 290,7 milyon dolardan 293,4 milyon dolara yükseldi.