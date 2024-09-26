CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa

Yabancılar 96,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 96,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Oluşturma Tarihi 26 Eylül 2024 14:50

Son Güncelleme Tarihi 26 Eylül 2024 14:50

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Eylül haftasında net 96,1 milyon dolarlık hisse senedi, 3,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı ve 1 milyar 582,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 13 Eylül itibarıyla 33 milyar 645,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 20 Eylül'de 34 milyar 892,1 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 734 milyon dolardan 16 milyar 199,7 milyon dolara, ÖST stokları 290,7 milyon dolardan 293,4 milyon dolara yükseldi.

İlginizi Çekebilir
SEC ve Coinbase arasında kripto kural tartışması yaşanıyor SEC ve Coinbase arasında kripto kural tartışması yaşanıyor 24 Eylül 2024 08:56
Çin’in destek adımları petrol fiyatlarını yükseltti Çin'in destek adımları petrol fiyatlarını yükseltti 24 Eylül 2024 08:52
Avustralya Merkez Bankası faizi değiştirmedi Avustralya Merkez Bankası faizi değiştirmedi 24 Eylül 2024 08:48
Çin istikrar fonu kurmayı değerlendiriyor Çin istikrar fonu kurmayı değerlendiriyor 24 Eylül 2024 08:46
Chicago Fed Başkanı Goolsbee: İleride daha fazla faiz indirimi bekliyorum Chicago Fed Başkanı Goolsbee: İleride daha fazla faiz indirimi bekliyorum 24 Eylül 2024 06:20
ABD’de iş faaliyetleri Eylül ayında sabit kaldı ABD'de iş faaliyetleri Eylül ayında sabit kaldı 23 Eylül 2024 17:12
Fitch, Fed’den 2 indirim daha bekliyor Fitch, Fed'den 2 indirim daha bekliyor 23 Eylül 2024 17:09
Fed üyesi Kashkari: 50 baz puanlık faiz indirimi doğru karardı Fed üyesi Kashkari: 50 baz puanlık faiz indirimi doğru karardı 23 Eylül 2024 16:10
TCMB ve Dünya Bankası 2 Ekim’de konferans düzenleyecek TCMB ve Dünya Bankası 2 Ekim'de konferans düzenleyecek 23 Eylül 2024 15:55
Atlanta Fed Başkanı Bostic: Para politikasının ’normalleşmesi’ gerek Atlanta Fed Başkanı Bostic: Para politikasının 'normalleşmesi' gerek 23 Eylül 2024 15:34
Almanya’da iş faaliyetlerinde keskin daralma Almanya'da iş faaliyetlerinde keskin daralma 23 Eylül 2024 12:01
Finansal Hizmetler Güven Endeksi eylülde artış kaydetti Finansal Hizmetler Güven Endeksi eylülde artış kaydetti 23 Eylül 2024 11:50
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler