AB gaz fiyatları son 6 ayın en yüksek seviyelerinde

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub'ı Kasım kontratı gün içinde 49,81 EUR/MWh ile en yüksek seviyesine ulaştı ve en son, Ice Endex'te 3,23 EUR artışla 49,39 EUR/MWh seviyesinden işlem gördü.

Dünkü işlem gününde kontrat 4 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 50,00 EUR/MWh düzeyine ulaştı.

Bir doğal gaz trader'ı, Finlandiya ve Estonya arasındaki 2,6 milyar mᶟ/yıl kapasiteli Balticconnector boru hattında şüpheli bir sızıntı ve kesintiye dikkat çekiyor. Finlandiyalı yetkililer, Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında meydana gelen gizemli patlamalardan sadece bir yıl sonra harici faaliyetlerden bahsediyor.

Montel Analiz Direktörü Tom Hovik'e göre teknik sinyaller, Kasım kontratındaki 50,00 EUR/MWh direnç seviyesinin zorlanabileceğini gösteriyor.

Hovik, bugün 44,10-50,00 EUR/MWh aralığının kırılmasının piyasanın gelecekteki yönünü belirleyeceğini ve her iki yöndeki bir hareketin muhtemelen daha fazla volatiliteyi tetikleyeceğini söylüyor.