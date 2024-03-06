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ABD'den İran'a uranyum çağrısı

ABD, İran'ı silah kalitesine yakın uranyumun tamamını seyreltmeye çağırdı.

Oluşturma Tarihi 06 Mart 2024 16:37

Son Güncelleme Tarihi 06 Mart 2024 16:37

ABD, İran'ın son nükleer hamlelerinin birçoğunu kınayan bir açıklama yaparak Tahran yönetimini %60 saflığa kadar zenginleştirdiği uranyumun tamamını seyreltmeye çağrırdı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı geçen hafta üye ülkelere gönderdiği gizli bir raporda İran'ın %60'a kadar zenginleştirilmiş uranyum stokunun, ürettiğinden daha fazla zenginleştirilmiş malzemeyi seyrelttiği ya da "harmanladığı" için son çeyrekte biraz düştüğünü söyledi.

ABD, 35 ülkeden oluşan UAEA Yönetim Kurulu'nun üç aylık toplantısında İran'la ilgili yaptığı açıklamada "İran %60'lık stokunun sadece bir kısmını değil tamamını azaltmalı ve %60'a kadar zenginleştirilmiş uranyum üretimini tamamen durdurmalıdır" dedi.

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