CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 arttı.

Oluşturma Tarihi 23 Kasım 2024 09:23

Son Güncelleme Tarihi 23 Kasım 2024 09:29

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı. Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 16-22 Kasım haftasında, bir önceki haftaya göre 1 artarak 479'a yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 21 azaldı.

Perşembe gününü 74,23 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 75,17 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 70,70 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 70,10 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

İlginizi Çekebilir
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası faiz kararına odaklandı Yurt içi piyasalar Merkez Bankası faiz kararına odaklandı 21 Kasım 2024 09:18
Fed üyesi Collins: Faiz oranlarını kademeli olarak düşürmeye devam etmeliyiz Fed üyesi Collins: Faiz oranlarını kademeli olarak düşürmeye devam etmeliyiz 21 Kasım 2024 09:11
Çin hükümet danışmanları 2025 yılı için yüzde 5 büyüme bekliyor Çin hükümet danışmanları 2025 yılı için yüzde 5 büyüme bekliyor 21 Kasım 2024 09:09
Bitcoin fiyatı 97 bin doların da üzerine çıktı Bitcoin fiyatı 97 bin doların da üzerine çıktı 21 Kasım 2024 09:09
ECB üyesinden ABD tarife artışlarına ilişkin açıklama ECB üyesinden ABD tarife artışlarına ilişkin açıklama 21 Kasım 2024 09:04
İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı: Daha hızlı faiz indirimleri gerekli İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı: Daha hızlı faiz indirimleri gerekli 21 Kasım 2024 08:57
Japonya 21,9 trilyon yenlik teşvik paketi hazırlıyor Japonya 21,9 trilyon yenlik teşvik paketi hazırlıyor 21 Kasım 2024 08:44
ECB Başkan Yardımcısı’ndan ihtiyatlı gevşeme çağrısı ECB Başkan Yardımcısı'ndan ihtiyatlı gevşeme çağrısı 21 Kasım 2024 06:25
Commerzbank’tan sterlin yorumu: Euro karşısında değerlenecek Commerzbank'tan sterlin yorumu: Euro karşısında değerlenecek 20 Kasım 2024 16:31
UBS bankasından 2025 için altın fiyatları tahmini UBS bankasından 2025 için altın fiyatları tahmini 20 Kasım 2024 16:17
Çin’de kredi faiz oranları sabit bırakıldı Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı 20 Kasım 2024 15:28
BofA’dan dikkat çeken TCMB analizi: İndirim için alan var BofA'dan dikkat çeken TCMB analizi: İndirim için alan var 20 Kasım 2024 14:52
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler