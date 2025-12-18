Altının kilosu 5 milyon 993 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 970 bin lira, en yüksek 6 milyon 27 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 5 milyon 993 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 985 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 147 milyon 951 bin 881,77 lira, işlem miktarı ise 527 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 279 milyon 454 bin 682,25 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: