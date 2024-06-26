CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz API petrol stokları tahminlerin aksine artış gösterdi

API petrol stokları tahminlerin aksine artış gösterdi

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan stok verileri, analistlerin düşüş beklentilerinin aksine, sınırlı da olsa artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 26 Haziran 2024 09:04

Son Güncelleme Tarihi 26 Haziran 2024 09:05

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 21 Haziran ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları, önceki hafta görülen 2,26 milyon varil artışın ardından 914 varil daha yukarı geldi. Analistler stoklarda 3,0 milyon varil düşüş öngörüyorlardı.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 1,3 milyon varil daha arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada 372,2 milyon varille 2022 yılı Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ancak bu yükselişe rağmen 2020 Haziran ayında görülen 656 milyon varilin oldukça altında kalmaya devam etti.

STOKLAR ORTALAMANIN ALTINDA SEYREDİYOR

API, benzin stoklarında da iki haftalık düşüş sona erdi ve artış yaşandı; Bir önceki hafta 1,1 milyon varil gerileyen stoklar, 3,8 milyon varil yukarı geldi. EIA verilerine göre, geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık %1 altında seyrediyor.

Damıtılmış ürün stokları üst üste dört hafta düşen artışını sonlandırdı. Önceki hafta 538 bin varil artan stoklar, geçen hafta 1,2 milyon varil geriledi. Bu düşüşle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık %8 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında bir haftalık aranın ardından yeniden sınırlı da olsa düşüş görüldü; Cushing petrol stokları 350 bin varil azaldı.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında düşüş bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 2,5 milyon varil azalan petrol stoklarının, 21 Haziran ile sona eren haftada 2,3 milyon varil daha düşeceği tahmin ediliyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 1,2 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 0,3 milyon varil düşüş olacağı yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının %93,5 seviyesinde kalacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 17.30'da açıklanacak.

İlginizi Çekebilir
Küresel sorunlar için yükselen 10 teknoloji belirlendi Küresel sorunlar için "yükselen" 10 teknoloji belirlendi 26 Haziran 2024 11:22
Avrupalı şirketler gazdan elektrik üretimini sonlandırmayı düşünmüyor Avrupalı şirketler gazdan elektrik üretimini sonlandırmayı düşünmüyor 26 Haziran 2024 09:54
Avustralya’da enflasyon göstergeleri beklentilerin üzerinde geldi Avustralya'da enflasyon göstergeleri beklentilerin üzerinde geldi 26 Haziran 2024 08:47
Çinli gayrimenkul şirketinin tasfiye davası ertelendi Çinli gayrimenkul şirketinin tasfiye davası ertelendi 26 Haziran 2024 08:35
Bitcoin spot ETF’lere 7 gün aradan sonra sermaye girişi oldu Bitcoin spot ETF'lere 7 gün aradan sonra sermaye girişi oldu 26 Haziran 2024 08:29
ABD’de konut fiyatlarının artış hızı yavaşladı ABD'de konut fiyatlarının artış hızı yavaşladı 25 Haziran 2024 17:01
Fed yetkilisi Bowman bu yıl faiz indirimi öngörmüyor Fed yetkilisi Bowman bu yıl faiz indirimi öngörmüyor 25 Haziran 2024 16:57
ECB, şirketleri daha çevreci olmaya zorluyor ECB, şirketleri daha çevreci olmaya zorluyor 25 Haziran 2024 16:52
Bakır fiyatları istikrar kazandı Bakır fiyatları istikrar kazandı 25 Haziran 2024 16:44
SON DAKİKA: Altın cephesinde ters rüzgar esti! 25 Haziran 2024 gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar? SON DAKİKA: Altın cephesinde ters rüzgar esti! 25 Haziran 2024 gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar? 25 Haziran 2024 14:57
Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı 26 Haziran 2024 10:03
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 13,7 trilyon lira oldu Bankacılık sektörünün kredi hacmi 13,7 trilyon lira oldu 25 Haziran 2024 14:53
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
998,18
%-0,1823
DOLAR
995,74
%-0,4261
EURO
991,87
%-0,8129
ALTIN
981,90
%-1,8097
BORSA
1.135,45
%13,5453
DOLAR
1.119,09
%11,9093
EURO
1.253,18
%25,3183
ALTIN
1.001,47
%0,1469
BORSA
1.146,55
%14,6546
DOLAR
1.147,30
%14,73
EURO
1.327,50
%32,7503
ALTIN
982,21
%-1,7791
BORSA
1.756,75
%75,675
DOLAR
1.772,89
%77,2888
EURO
2.242,78
%124,2777
ALTIN
1.878,41
%87,8411
BORSA
BİST En Aktif Hisseler