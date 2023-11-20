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Arz endişeleri Brent petrol fiyatını artırdı

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81,38 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 20 Kasım 2023 09:35

Son Güncelleme Tarihi 20 Kasım 2023 09:35

Cuma günü 80,81 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,61 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,96 artışla 81,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,82 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta son 4 ayın en düşük seviyelerini gören petrol fiyatları, arz endişelerinin yeniden zemin kazanmasıyla yukarı yönlü hareketlendi.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği OPEC+ grubu 26 Kasım'da piyasa koşullarını değerlendirmek ve üretim politikasını gözden geçirmek üzere Viyana'da bir araya gelecek.

Grubun söz konusu toplantıda, fiyatları istenilen seviyede tutmak için ek bir üretim kesintisine gidebileceğine ilişkin haber akışı, piyasalarda arz endişelerine yol açıyor.

Uzmanlar ise toplantının en önemli konusunun Suudi Arabistan'ın 1 milyon varillik gönüllü üretim kesintisi olacağını ifade ediyor.

Küresel petrol talebine dair endişeler ise geçen hafta başlıca ekonomilerden gelen zayıf ekonomik veriler nedeniyle piyasalardaki yerini koruyor ve fiyat artışlarını sınırlıyor.

Öte yandan, Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin gelişmeler de piyasaların odak noktasında kalmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 81,56 ile 82,40 dolar aralığının direnç, 80,72 ile 79,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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