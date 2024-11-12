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Bitcoin yeniden rekor kırdı! 90 bin dolar sınırına dayandı

ABD’de yapılan seçimlerin yankıları sürerken sonuçlardan kripto para piyasaları olumlu etkilendi. Donald Trump'ın ABD'nin 47'nci Başkanı seçilmesinin ardından başlayan ralliyle dünyada en çok işlem gören kripto para Bitcoin, 90 bin dolar sınırına dayandı.

Oluşturma Tarihi 12 Kasım 2024 07:01

Kripto paraları destekleyen mesajları ile bilinen Donald Trump'ın ABD'nin yeni başkanı seçilmesinin ardından gözler Bitcoin'e çevrildi. Kripto para piyasasında yukarı yönlü hareket devam ederken Bitcoin kritik sınıra dayandı.

BİTCOİN'DEN 90 BİN DOLAR ATAĞI

Bitcoin fiyatı dün gece 89 bin 637 dolara kadar yükselerek 90 bin dolara sınırına yaklaştı. Kripto para geçtiğimiz güne göre, yüzde 0,1 artışla 88 bin 108 dolardan işlem görüyor.

YIL SONUNDA REKOR KIRACAK

Yaşanan gelişmelerle Bitcoin fiyatı son 1 ayda 25,84 ve yıl başından bu yana yüzde 110 artarak değerini katladı. Birçok yatırımcı Bitcoin fiyatının bu yılın sonlarına doğru 100.000 dolara ulaşarak yeni rekorlar kıracağını ifade ediyor.

GÜÇLÜ DURUŞ YIL SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

HC Wainwright analisti Mike Colonnese, kripto para piyasaları ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: Bitcoin, Trump'ın seçimi kazandığının resmen ilan edildiği geçen çarşamba sabahı erken saatlerde tüm zamanların en yüksek seviyelerini kırdıktan sonra şimdi fiyat keşif modunda. Güçlü olumlu hissiyatın 2024'ün sonuna kadar devam etmesi muhtemel ve Bitcoin fiyatlarının bu yılın sonuna kadar potansiyel olarak altı haneli rakamlara ulaşacağını görüyoruz.

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