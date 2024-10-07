CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz

Brent petrol Biden'ın açıklamalarının ardından düşüşe geçti

Geçen hafta Orta Doğu'da artan gerilimle yükselen brent petrol, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarının ardından yeni haftanın ilk işlem gününde ise düşüş eğilimine girdi.

Oluşturma Tarihi 07 Ekim 2024 10:34

Son Güncelleme Tarihi 07 Ekim 2024 10:37

Cuma günü 79,06 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.01 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 azalarak 77,82 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 74 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta, Orta Doğu'da artan gerilimle yükselen petrol fiyatları, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarının ardından yeni haftanın ilk işlem gününde düşüş eğilimine girdi.

Biden, cuma günü, İsrail'in İran'a nasıl karşılık vereceğiyle ilgili sorulara, "İsrailliler (İran'a) saldırı anlamında ne yapacaklarına henüz karar vermediler, görüşmeler sürüyor. Eğer onların yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm." yanıtını verdi.

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu (ANZ) Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes, olası bir saldırının arz üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmesinde, "İran'ın petrol tesislerine doğrudan bir saldırıyı İsrail'in seçenekleri arasında en az olası yanıt olarak görüyoruz. Böyle bir hamle uluslararası ortaklarını kızdırırken, İran'ın petrol gelirinin kesintiye uğraması muhtemelen kaybedecek çok az şeyi kalmasına neden olacak ve potansiyel olarak daha şiddetli bir tepkiye yol açacaktır." ifadelerini kullandı.

Talep tarafında ise ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin ardından ülkede ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

Ülkede, beklentilerden iyi gelen istihdam verilerinin ekonominin iyiye gittiğini ortaya koyması, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde petrol talebine ilişkin iyimserliğin artmasını sağladı.

Brent petrolde teknik olarak 78,07 ile 78,87 dolar aralığının direnç, 77,27 ile 76,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir
Japonya Ekonomi Bakanı’ndan BOJ mesajı Japonya Ekonomi Bakanı'ndan BOJ mesajı 04 Ekim 2024 08:50
Birleşik Krallık’ta perakende ziyaretçi sayısı artış gösterdi Birleşik Krallık'ta perakende ziyaretçi sayısı artış gösterdi 04 Ekim 2024 08:44
Japonya Başbakanı’ndan ekonomik paket talimatı Japonya Başbakanı'ndan ekonomik paket talimatı 04 Ekim 2024 08:47
ABD istihdam verisi öncesi ons altın yükseldi ABD istihdam verisi öncesi ons altın yükseldi 04 Ekim 2024 08:42
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı 03 Ekim 2024 14:59
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı 03 Ekim 2024 17:07
Yabancılar 206,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı Yabancılar 206,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı 03 Ekim 2024 14:57
Fed üyesi Barkin: Zafer ilan edemeyiz Fed üyesi Barkin: Zafer ilan edemeyiz 03 Ekim 2024 11:34
Fed’in daha düşük faiz indirmesi fiyatlanıyor Fed'in daha düşük faiz indirmesi fiyatlanıyor 03 Ekim 2024 11:31
Küresel arz endişeleri petrol fiyatlarını yükseltti Küresel arz endişeleri petrol fiyatlarını yükseltti 03 Ekim 2024 10:05
Bitcoin spot ETF’lerinden çıkış yaşandı Bitcoin spot ETF'lerinden çıkış yaşandı 03 Ekim 2024 09:46
Goldman Sachs’tan S&P 500 endişesi Goldman Sachs'tan S&P 500 endişesi 03 Ekim 2024 09:44
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler