CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz

Brent petrolde ABD etkisi yaşanıyor

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin beklenenden fazla düştüğüne işaret eden verilerin etkisiyle geriledi. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,98 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 06 Kasım 2024 10:45

Son Güncelleme Tarihi 06 Kasım 2024 10:46

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin beklenenden fazla düştüğüne işaret eden verilerin etkisiyle geriledi. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 3 milyon 132 bin varil arttığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 800 bin varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stoklarının beklentinin üzerinde artış göstermesi, ülkede talebin azaldığı endişesini besleyerek fiyatların düşüşünü destekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Piyasa oyuncuları, ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarına odaklanırken, ilk sandık sonuçlarına göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokrat aday Kamala Harris'e karşı yarışı önde götürüyor. Uzmanlar, seçim sonuçlarına göre ülke ekonomisindeki politikalarda değişiklik olacağını, bu durumun varlık fiyatlarını da etkileyeceğini öngörüyor.

Trump'ın başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde başta Çin mallarına olmak üzere yeni tarifeler uygulaması, vergi indirimlerine gitmesi ve fosil yakıt üretimini artırması bekleniyor.

Seçim sonuçları öncesi ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması da petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oluyor. ABD dolar endeksi yüzde 1,81 artışla 105,189 oldu. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşüreceği öngörülüyor.

Ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarınki para politikası kararları da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,29 doların direnç, 70,62 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir
ABD’de istihdam beklentilerin altında kaldı ABD'de istihdam beklentilerin altında kaldı 01 Kasım 2024 16:30
Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 9 ayda 25 milyar dolara yaklaştı Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 9 ayda 25 milyar dolara yaklaştı 01 Kasım 2024 11:13
Brent petrolde küresel arz endişesi yaşanıyor Brent petrolde küresel arz endişesi yaşanıyor 01 Kasım 2024 10:11
IMF: Japonya borçlanmaktan kaçınmalıdır IMF: Japonya borçlanmaktan kaçınmalıdır 01 Kasım 2024 09:05
Çin’in imalat sektörü aktivitesi genişlemeye başladı Çin'in imalat sektörü aktivitesi genişlemeye başladı 01 Kasım 2024 09:02
Küresel konteyner navlun fiyatları 14 hafta sonra ilk kez arttı Küresel konteyner navlun fiyatları 14 hafta sonra ilk kez arttı 01 Kasım 2024 09:00
Çin’de yeni konut fiyatlarında artış hızlandı Çin'de yeni konut fiyatlarında artış hızlandı 01 Kasım 2024 08:58
ABD ekonomisinin performansı doları güçlü tutabilir ABD ekonomisinin performansı doları güçlü tutabilir 01 Kasım 2024 08:54
Avro Bölgesi’nde işsizlik eylülde sabit kaldı Avro Bölgesi'nde işsizlik eylülde sabit kaldı 31 Ekim 2024 17:19
ABD’de kişisel tüketim harcamaları arttı ABD'de kişisel tüketim harcamaları arttı 31 Ekim 2024 16:44
ECB Başkanı Lagarde’dan enflasyon açıklaması ECB Başkanı Lagarde'dan enflasyon açıklaması 31 Ekim 2024 15:17
ABD’de istihdam maliyeti beklentilerin altında arttı ABD'de istihdam maliyeti beklentilerin altında arttı 31 Ekim 2024 16:35
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler