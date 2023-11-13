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Brent petrolde ABD ve Çin etkisi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80,93 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 13 Kasım 2023 10:11

Son Güncelleme Tarihi 13 Kasım 2023 10:11

Cuma günü 82,06 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 azalışla 80,93 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,63 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin'deki olumsuz talep görünümü etkili oldu.

Merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler devam ederken, gözler dünya genelinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

ABD'de salı günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek döneme ilişkin politikaları üzerinde etkili olması bekleniyor.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, geçen hafta yaptığı açıklamada, gerekirse para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceklerini belirtmişti.

Geçen hafta Çin'de açıklanan veriler ise dünya ekonomisinin yavaşladığına yönelik endişeleri beslemeye devam etti. Ülkedeki ekonomik aktiviteye yönelik endişeler artarken, bu durumun Çin Merkez Bankasını para politikasında güvercin adımlar atmaya zorlayabileceği öngörülüyor.

Öte yandan, İsrail-Filistin çatışmasının neden olduğu arz endişeleri de fiyatları yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 81,03 ile 81,36 dolar aralığının direnç, 80,70 ile 80,37 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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