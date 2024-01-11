CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Brent petrolde ABD etkisi

Brent petrolde ABD etkisi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77,42 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 11 Ocak 2024 10:25

Son Güncelleme Tarihi 11 Ocak 2024 10:25

Dün 78,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,80 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 77,42 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,93 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, bugün dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi artmaya devam ediyor.

Analistler, ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecekteki faiz kararlarını şekillendirebileceğini belirtiyor.

Fed'in ocak toplantısında faizi sabit bırakacağı, mart toplantısında ise ilk faiz indirimini gerçekleştirebileceği ihtimali öne çıkıyor.

Ayrıca, yarın ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Citibank, Bank of America ve Wells Fargo finansal sonuçlarını açıklayacak. Bankaların finansal durumları ülkede ekonomik hareketliliğe ilişkin de ipuçlarını ortaya koyacak.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi petrol fiyatlarının yükselmesine yardımcı oldu. ABD dolar endeksi yüzde 0,14 düşüşle 101,937 oldu. Zayıf dolar, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebin artışına katkıda bulunuyor.

Ayrıca, Kızıldeniz'de süren gerginlik petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık olarak ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Küresel petrol kaynaklarının çoğuna ev sahipliği yapan Orta Doğu'da artan gerginlik, küresel tedarik zinciri krizinin oluşabileceği ve enerji sevkiyatlarının olumsuz etkilenebileceği endişelerini körüklüyor ve petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

Libya'nın en büyük petrol sahasında üretimi durdurmasının ardından küresel arz sıkıntısı endişelerini körüklüyor. Ulusal Petrol Şirketi, hafta sonu güney Libya'daki Şerare Petrol Sahası'nda mücbir sebep ilan etti. Günlük 340 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip petrol sahası ülkenin üretiminin yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) resmi stok verileri dün açıklandı. EIA, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de stokların 1,3 milyon varil artışla 432,4 milyon varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1,2 milyon varil azalacağı yönündeydi. Stoklarda beklentinin aksine artış olması ülkede talebin düştüğüne işaret ederek petrol fiyatlarındaki yükselişi kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,22 ile 80,57 dolar aralığının direnç, 75,87 ile 73,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

İlginizi Çekebilir
Japonya’da ekonomik görünüm yükseldi Japonya'da ekonomik görünüm yükseldi 11 Ocak 2024 08:56
1990’dan beri ilk kez: Nikkei 225 Endeksi puanı yükseldi 1990'dan beri ilk kez: Nikkei 225 Endeksi puanı yükseldi 11 Ocak 2024 08:56
Çin Başbakan Yardımcısı yabancı yatırımları kolaylaştırma sözü verdi Çin Başbakan Yardımcısı yabancı yatırımları kolaylaştırma sözü verdi 11 Ocak 2024 08:53
ETF analisti Balchunas: Ethereum spot ETF’sinin onaylanma şansı %70 ETF analisti Balchunas: Ethereum spot ETF'sinin onaylanma şansı %70 11 Ocak 2024 08:48
EMEKLİYE EK ZAM 2024 SON DAKİKA: Meclis’e geliyor! AK Parti refah payı ve en düşük emekli maaşı için tarih verdi EMEKLİYE EK ZAM 2024 SON DAKİKA: Meclis'e geliyor! AK Parti refah payı ve en düşük emekli maaşı için tarih verdi 10 Ocak 2024 19:03
SPK’dan bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı için onay bekleyen şirketler SPK'dan bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı için onay bekleyen şirketler 10 Ocak 2024 17:07
ABD’de mortgage başvuruları yıla yükselişle başladı ABD'de mortgage başvuruları yıla yükselişle başladı 10 Ocak 2024 17:02
ING döviz analistinden Euro yorumu ING döviz analistinden Euro yorumu 10 Ocak 2024 17:02
Çin’in doğal gaz üretimi artış gösterdi Çin'in doğal gaz üretimi artış gösterdi 10 Ocak 2024 16:45
Altın gram fiyatı için Fed freni! Altın 2200 TL’yi görecek mi? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 10 Ocak 2024 kaç lira? Altın gram fiyatı için Fed freni! Altın 2200 TL'yi görecek mi? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 10 Ocak 2024 kaç lira? 10 Ocak 2024 15:57
Altın son 1 yılda yüzde 90 kazandırdı Altın son 1 yılda yüzde 90 kazandırdı 10 Ocak 2024 15:55
İngiltere’de 1,5 milyar avroluk yatırım İngiltere'de 1,5 milyar avroluk yatırım 10 Ocak 2024 15:49
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,41
%0,4413
ALTIN
1.000,67
%0,0667
DOLAR
1.000,00
%0
EURO
1.000,00
%0
BORSA
1.008,49
%0,8487
ALTIN
1.036,28
%3,6282
DOLAR
1.045,66
%4,5658
EURO
1.032,77
%3,2773
BORSA
1.068,30
%6,8296
ALTIN
1.046,41
%4,6406
DOLAR
1.072,01
%7,2013
EURO
995,00
%-0,5004
BORSA
1.804,85
%80,4854
ALTIN
1.603,32
%60,3315
DOLAR
1.656,55
%65,655
EURO
1.522,76
%52,2763
BORSA
BİST En Aktif Hisseler