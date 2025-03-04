CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Brent petrolde arz endişeleri azaldı

Brent petrolde arz endişeleri azaldı

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun nisan ayında kademeli üretim artışına başlama kararına sadık kalacaklarını açıklamasının ardından arz endişelerinin hafiflemesiyle aşağı yönlü hareketini sürdürürken Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 70,97 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2025 09:44

Son Güncelleme Tarihi 04 Mart 2025 09:44

Dün 73,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 azalarak 70,97 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,85 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun nisan ayında kademeli üretim artışına başlama kararına sadık kalacaklarını açıklamasının ardından arz endişelerinin hafiflemesiyle aşağı yönlü hareketini sürdürdü.

Dün, üretim kesintilerini uygulayan sekiz OPEC+ üyesi ülke internet üzerinden bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede, Nisan 2025 itibarıyla gönüllü üretim kesintilerinin kademeli olarak kaldırılması yönündeki kararın sürdürüleceği teyit edildi. Söz konusu adım, OPEC+ grubunun 2022'den bu yana gerçekleştirdiği ilk üretim artışı olacak.

Grup, geçen yıl düzenlenen 38. OPEC ve OPEC Dışı Bakanlar Toplantısı'nda Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın uyguladığı günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisini Mart 2025 sonuna kadar uzatma kararı almıştı. Ülkeler, bu kesintiyi Nisan 2025 itibarıyla Eylül 2026'ya kadar kademeli olarak bırakmayı planlıyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yönelik ek gümrük tarifelerinin bugün yürürlüğe gireceği beklentisi de petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

ABD'nin, Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin kaldırılması için tanıdığı bir aylık sürenin bugün dolmasıyla bu ülkelerden ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulaması başlayacak. Ayrıca Çin'den ABD'ye büyük miktarlarda fentanil akışı olduğunu belirten Trump, Çin'den ithal edilen mallara getirilen yüzde 10 tarifeye ek yüzde 10 daha gümrük vergisi daha uygulanacağını açıkladı. Karşılıklı tarifelerin ise 2 Nisan'da başlayacağını hatırlattı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise Washington'un kararına tepki olarak, Kanada'nın da bugünden itibaren ABD'den ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Ekonomistler, söz konusu tarifelerin kısa vadede ekonomik büyümeyi yavaşlatarak enerji talebini baskılayacağını, uzun vadede ise küresel büyümeyi olumsuz etkileyerek yeni bir ticaret savaşını tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,22 doların direnç, 69,94 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir
Ons altın son 3 ayın en büyük haftalık düşüşünü yaşama yolunda ilerliyor Ons altın son 3 ayın en büyük haftalık düşüşünü yaşama yolunda ilerliyor 28 Şubat 2025 08:53
Avro Bölgesi’nde ekonomiye güven şubatta yükseldi Avro Bölgesi'nde ekonomiye güven şubatta yükseldi 27 Şubat 2025 14:11
Rusya Merkez Bankası dijital rublenin kitlesel kullanıma sunulmasını erteleyecek Rusya Merkez Bankası dijital rublenin kitlesel kullanıma sunulmasını erteleyecek 27 Şubat 2025 11:50
ABD ithalat soruşturmasıyla bakır üretimini hedef alıyor ABD ithalat soruşturmasıyla bakır üretimini hedef alıyor 27 Şubat 2025 11:16
Brent petrolde arz endişeleri yaşanıyor Brent petrolde arz endişeleri yaşanıyor 27 Şubat 2025 10:10
Küresel piyasalarda gözler ABD’de açıklanacak verilere çevrildi Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak verilere çevrildi 27 Şubat 2025 09:53
BoE üyesi Dhingra: Tarifelerin kalıcı enflasyona yol açması olası değil BoE üyesi Dhingra: Tarifelerin kalıcı enflasyona yol açması olası değil 27 Şubat 2025 09:23
Fed üyesinden dikkat çeken faiz yorumu Fed üyesinden dikkat çeken faiz yorumu 27 Şubat 2025 09:21
Bundesbank Başkanı Nagel: Yeni Alman hükümeti duraksayan büyümeyi hızla ele almalı Bundesbank Başkanı Nagel: Yeni Alman hükümeti duraksayan büyümeyi hızla ele almalı 27 Şubat 2025 09:18
Kripto piyasasından 810 milyar dolar silindi Kripto piyasasından 810 milyar dolar silindi 27 Şubat 2025 09:15
Çin, yerli şirketlerin ABD’de borsaya açılmasını engelliyor Çin, yerli şirketlerin ABD'de borsaya açılmasını engelliyor 27 Şubat 2025 09:12
Altın yükselen ABD Hazine kağıdı getirileriyle düştü Altın yükselen ABD Hazine kağıdı getirileriyle düştü 27 Şubat 2025 09:09
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler