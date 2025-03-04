Brent petrolde arz endişeleri azaldı

Dün 73,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 azalarak 70,97 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,85 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun nisan ayında kademeli üretim artışına başlama kararına sadık kalacaklarını açıklamasının ardından arz endişelerinin hafiflemesiyle aşağı yönlü hareketini sürdürdü.

Dün, üretim kesintilerini uygulayan sekiz OPEC+ üyesi ülke internet üzerinden bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede, Nisan 2025 itibarıyla gönüllü üretim kesintilerinin kademeli olarak kaldırılması yönündeki kararın sürdürüleceği teyit edildi. Söz konusu adım, OPEC+ grubunun 2022'den bu yana gerçekleştirdiği ilk üretim artışı olacak.

Grup, geçen yıl düzenlenen 38. OPEC ve OPEC Dışı Bakanlar Toplantısı'nda Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın uyguladığı günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisini Mart 2025 sonuna kadar uzatma kararı almıştı. Ülkeler, bu kesintiyi Nisan 2025 itibarıyla Eylül 2026'ya kadar kademeli olarak bırakmayı planlıyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yönelik ek gümrük tarifelerinin bugün yürürlüğe gireceği beklentisi de petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

ABD'nin, Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin kaldırılması için tanıdığı bir aylık sürenin bugün dolmasıyla bu ülkelerden ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulaması başlayacak. Ayrıca Çin'den ABD'ye büyük miktarlarda fentanil akışı olduğunu belirten Trump, Çin'den ithal edilen mallara getirilen yüzde 10 tarifeye ek yüzde 10 daha gümrük vergisi daha uygulanacağını açıkladı. Karşılıklı tarifelerin ise 2 Nisan'da başlayacağını hatırlattı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise Washington'un kararına tepki olarak, Kanada'nın da bugünden itibaren ABD'den ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Ekonomistler, söz konusu tarifelerin kısa vadede ekonomik büyümeyi yavaşlatarak enerji talebini baskılayacağını, uzun vadede ise küresel büyümeyi olumsuz etkileyerek yeni bir ticaret savaşını tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,22 doların direnç, 69,94 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.