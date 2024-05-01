CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Brent petrolde arz etkisi sürüyor

Brent petrolde arz etkisi sürüyor

Büyük petrol üreticilerinin ve ticaret yollarının bulunduğu Orta Doğu'da ateşkes sağlanması ihtimali ile arz endişelerinin azalması sonrasında Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,59 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 01 Mayıs 2024 10:22

Son Güncelleme Tarihi 01 Mayıs 2024 10:22

Dün 87,8 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,33 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,86 düşüşle 85,59 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,14 dolardan alıcı buldu.

İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakereleri dolaylı olarak devam ediyor.

Büyük petrol üreticilerinin ve ticaret yollarının bulunduğu Orta Doğu'da ateşkes sağlanması ihtimali ise arz endişelerini azaltarak petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin cuma günü Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı.

Ancak dün İsrail Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile esir takası mutabakatına varılsa da varılmasa da Gazze Şeridi'nin güneyindeki, yerinden edilmiş 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarını ifade etti.

Ayrıca, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsünün ülkede talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirmesi de fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 906 bin varille beklentilerin aksine arttığını öngördü. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda artışa işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarının düşüşünü sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik endişeler artarken, bu durum talep endişelerini de beraberinde getiriyor.

PİYASALAR, FED BAŞKANI JEROME POWELL'IN AÇIKLAMALARINA ODAKLANDI

Piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugünkü faiz kararına ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklandı.

Yüksek faiz oranları, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında güçlenmesine neden olarak petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor ve yatırımcıların petrol talebi iştahını azaltıyor.

Uzmanlar, faizlerin daha uzun süre yüksek seviyelerde tutulmasının petrol talebi görünümünde bazı riskler yaratabileceğini ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,61 ile 89,96 dolar aralığının direnç, 85,26 ile 82,91 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir
Binance eski başkanına kara para aklama suçlaması Binance eski başkanına kara para aklama suçlaması 30 Nisan 2024 09:02
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü 30 Nisan 2024 13:24
Çin’de PMI 14 ayın en belirgin büyümesine işaret etti Çin'de PMI 14 ayın en belirgin büyümesine işaret etti 30 Nisan 2024 09:05
IMF: Asya Pasifik ekonomileri yumuşak inişe doğru ilerliyor IMF: Asya Pasifik ekonomileri yumuşak inişe doğru ilerliyor 30 Nisan 2024 09:00
ECB üyesi Knot faiz indirimi için Haziran’a dikkat çekti ECB üyesi Knot faiz indirimi için Haziran'a dikkat çekti 30 Nisan 2024 08:48
Çinli emlak geliştirici borç yeniden yapılandırma koşullarını revize etti Çinli emlak geliştirici borç yeniden yapılandırma koşullarını revize etti 30 Nisan 2024 08:54
ECB üyesi Guindos: Orta Doğu enflasyon üzerinde yukarı yönlü özel bir risk oluşturuyor ECB üyesi Guindos: Orta Doğu enflasyon üzerinde yukarı yönlü özel bir risk oluşturuyor 30 Nisan 2024 08:44
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 450 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 2 milyon 450 bin liraya geriledi 29 Nisan 2024 16:45
Altın gram fiyatı ibresini aşağı kırdı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 29 Nisan 2024 kaç TL? Altın gram fiyatı ibresini aşağı kırdı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 29 Nisan 2024 kaç TL? 29 Nisan 2024 16:33
Almanya’da yıllık enflasyon nisanda değişmedi Almanya'da yıllık enflasyon nisanda değişmedi 29 Nisan 2024 16:16
Nisan ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı Nisan ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı 29 Nisan 2024 14:54
AB otomobil üreticilerinden şarj istasyonu talebi AB otomobil üreticilerinden şarj istasyonu talebi 29 Nisan 2024 14:16
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.005,85
%0,5848
EURO
1.005,00
%0,5
DOLAR
1.000,51
%0,0513
ALTIN
996,33
%-0,3673
BORSA
1.098,34
%9,834
EURO
1.111,27
%11,1265
DOLAR
1.227,18
%22,7183
ALTIN
1.041,55
%4,1547
BORSA
1.126,02
%12,6023
EURO
1.122,12
%12,2121
DOLAR
1.299,96
%29,9961
ALTIN
1.098,81
%9,8808
BORSA
1.740,01
%74,001
EURO
1.719,33
%71,9326
DOLAR
2.196,25
%119,6245
ALTIN
2.175,38
%117,5377
BORSA
BİST En Aktif Hisseler