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Brent petrolde Çin etkisi yaşanıyor

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük ekonomisi ABD'den gelen güçlü ekonomik veriler ve dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'de hükümetin açıkladığı teşvik paketlerinin ülkede ekonomik hareketliliği artıracağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle yükselirken Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,74 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 27 Aralık 2024 10:29

Son Güncelleme Tarihi 27 Aralık 2024 10:29

Dün 73,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,72 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,02 artarak 72,74 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,41 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük ekonomisi ABD'den gelen güçlü ekonomik veriler ve dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'de hükümetin açıkladığı teşvik paketlerinin ülkede ekonomik hareketliliği artıracağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle yükseldi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 21 Aralık ile biten haftada, önceki haftaya kıyasla 1000 kişi azalışla 219 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 223 bin olması yönündeydi.

Ayrıca ABD'li ödeme sistemleri sağlayıcısı Mastercard'ın perakende satışlara ilişkin raporunda, ülkedeki perakende satışların, satışları artırmak için yoğun promosyonların yapıldığı tatil sezonunda yıllık bazda yüzde 3,8 artış gösterdiği ifade edildi.

Bunun yanı sıra ABD'de otomotiv hariç perakende satışların, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 yükselerek, tatil sezonunun son 5 günü, tüm tatil harcamalarının yüzde 10'unu oluşturduğu kaydedildi.

Söz konusu veriler, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebe yönelik endişeleri hafifleterek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Bunun yanı sıra dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de gelecek yıl ekonomik iyileşmenin yaşanacağına ilişkin beklentiler, fiyatların artışında etkili oldu.

Dünya Bankasının, Çin'in ekonomik görünümüne ilişkin hazırladığı raporda, ülke ekonomisinin büyüme beklentileri bu yıl ve gelecek sene için yukarı yönlü revize edildi.

Bu yılın ikinci çeyreğinden bu yana büyümenin iç talebin zayıflaması ve emlak sektöründeki uzun süreli gerileme nedeniyle yavaşladığı kaydedilen raporda, Çin hükümetinin iç talebe yönelik kısa vadeli destek ile uzun vadeli finansal istikrar hedeflerini dengelemeyi amaçlayan politika teşvikleri sağladığı, bu teşvikleri tamamlamak için büyümeyi canlandıracak yapısal reformların tavsiye edildiği bildirildi.

Raporda, Çin'in bu yıla ilişkin büyüme beklentisinin, bankanın hazirandaki tahminlerine kıyasla 0,1 puan ve gelecek yıla dair tahminin 0,4 puan artırıldığı belirtilirken, ülke ekonomisinin 2024'te yüzde 4,9 ve 2025'te 4,5 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Brent petrolde teknik olarak 74,13 doların direnç, 71,11 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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