CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Brent petrolün varili 63,48 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili 63,48 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,48 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 17 Kasım 2025 09:56

Cuma günü 64,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,90 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,65 azalarak 63,48 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,35 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD ile Rusya arasında Ukrayna krizinin çözümüne yönelik temasların sürdüğüne ilişkin açıklamaların küresel enerji arzına yönelik belirsizlikleri azaltması etkili oldu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD ile Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili temasların Alaska zirvesinde sağlanan uzlaşılar temelinde sürdüğünü belirterek "Bu uzlaşıların barışçıl çözüme ulaşmak için iyi bir yol olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yeniden zirve düzenlenmesi ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uşakov, "Görüşme bir süreliğine ertelendi ancak bu konuda temaslar sürüyor. Washington ile Moskova arasında liderlerin herhangi bir yerde görüşmesi konusunda mutabık kalınırsa, teknik ve siyasi sorunlar ikinci planda kalacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Rusya'nın Novorossiysk bölgesinde Ukrayna ordusunun 13 Kasım'da insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı ve yaşanan çatışmalara ilişkin görüntülere ulaşıldı. Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen videolarda İHA'ların limandaki rafineri, yakıt deposu ve bazı gemileri hedef aldığı görülüyor.

Öte yandan, İran, Marshall Adaları bayraklı 30 bin ton petrokimya ürünü taşıyan "Talara" adlı tankere "izinsiz yük taşıdığı" gerekçesiyle Umman Körfezi kıyısında müdahale ederek el koyduğunu açıkladı.

Brent petrolde teknik olarak 68,56 dolar direnç, 58,50 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

İlginizi Çekebilir
Çin ekonomisindeki yavaşlama işaretleri ekimde devam etti Çin ekonomisindeki yavaşlama işaretleri ekimde devam etti 14 Kasım 2025 09:03
ABD’nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 6,4 milyon varil arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 6,4 milyon varil arttı 14 Kasım 2025 08:44
ABD’de işsizlik başvuruları geçen hafta hafif geriledi ABD’de işsizlik başvuruları geçen hafta hafif geriledi 14 Kasım 2025 08:17
Avrupa Parlamentosu’ndan 2040 iklim hedefleri Avrupa Parlamentosu'ndan 2040 iklim hedefleri 13 Kasım 2025 16:51
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 13 Kasım 2025 16:47
Rusya’nın en büyük ikinci bankası üçüncü çeyrek büyüme beklentisini açıkladı Rusya'nın en büyük ikinci bankası üçüncü çeyrek büyüme beklentisini açıkladı 13 Kasım 2025 16:24
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi eylülde yüzde 0,2 arttı Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi eylülde yüzde 0,2 arttı 13 Kasım 2025 14:20
UEA, küresel petrol talebi artış öngörüsünü revize etti UEA, küresel petrol talebi artış öngörüsünü revize etti 13 Kasım 2025 13:48
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 13 Kasım 2025 13:44
Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor 13 Kasım 2025 12:39
Güneş ve rüzgar talebi karşıladı! Elektrik üretiminde fosil yakıtlara ilgi azaldı Güneş ve rüzgar talebi karşıladı! Elektrik üretiminde fosil yakıtlara ilgi azaldı 13 Kasım 2025 12:35
EPDK’dan 2024’te enerji piyasalarına 10 binden fazla lisans EPDK'dan 2024'te enerji piyasalarına 10 binden fazla lisans 13 Kasım 2025 12:32
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler